Los televisores más baratos que tiene BestBuy esta semana

Si buscas un televisor con una buena calidad de imagen puedes encontrar buenos descuentos en BestBuy.

Encontrar televisores de buena calidad y a un bajo precio no es fácil. Ya que para escoger un buen televisor es importante analizar detalladamente su resolución, conectividad, sistema de sonido y si este ofrece otros servicios como Smart Tv, Roku, etc.

Si te interesa comprar un buen televisor para que te dure unos cuantos años, no debes tomar la decisión a la ligera. Puesto que si no analizas bien cuales son tus necesidades y las características que ofrece el televisor podrías perder tu dinero en un equipo que realmente no vale la pena. En este artículo te presento los televisores más baratos que tiene Best Buy en estos momentos, para que puedas decidir con mayor facilidad el que mejor te conviene.

1. Westinghouse de 24 pulgadas por $69.99

El televisor de 24 pulgadas de Westinghouse tiene una pantalla en la cual podrás ver tus series y películas en alta definición. Puesto que el televisor tiene una pantalla LED que brinda una imagen de buena calidad y contraste, por su resolución de 720p. Además, este televisor tiene varios puertos de conexión para cables HDMI, VGA y USB. Del mismo modo, puedes conectar bocinas externas a través del puerto RCA o insertar unos audífonos. Por $69.99 estarías obteniendo un televisor básico con una resolución y sistema de audio bastante eficiente.

2. Insignia de 32 pulgadas por $99.99

Si estás buscando un televisor un poco más grande, pero sin gastar mucho dinero el televisor Insignia de 32 pulgadas podría ser el ideal para ti. El televisor ofrece resolución en HD para poder ver una imagen más vibrante e iluminada. Con este televisor podrás conectar un reproductor de DVD y consolas de videojuegos, ya que tiene dos puertos HDMI. El sistema de sonido del televisor es DTS proveyendo así 5.1 canales de audio digital. El televisor tiene un ángulo de 178 grados y tiene un precio de liquidación de $99.99, antes tenía un costo de $149.99.

3. Insignia de 40 pulgadas por $149.99

El televisor de Insignia de 40 pulgadas ofrece una imagen más colorida y profunda al tener una resolución de alta definición de 1920 x 1080 (Full HD). En cuanto al sistema de sonido, la tecnología que utiliza es DTS la cual permite una buena calidad de sonido, al ser de 7 canales de audio digital. El televisor tiene tres puestos de HDMI y uno para USB. Además, si tienes niños el televisor te permite bloquear contenido de acuerdo a los “ratings” que tenga el programa.

4. Sharp de 43 pulgadas por $219.99

También en BestBuy puedes encontrar televisores 4K en especial, como el Sharp que se encuentra a $219.99. El televisor ofrece una pantalla más inmersiva, con la cual podrás disfrutar de unos colores más vibrantes y apreciar mejor los contrastes de blanco y negro.

El televisor tiene 3 puertos HDMI para conectar diferentes consolas o equipos y un puerto USB. Además, con el televisor puedes tener acceso a Roku, una plataforma en línea en la que puedes ver más de 500,000 películas y programas. Por otra parte, si tienes el asistente virtual de Google o Alexa de Amazon, puedes controlar el televisor utilizando estos equipos. El televisor tenía un precio regular de $329.99.

