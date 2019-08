Lyanno: Una propuesta refrescante en la escena de la moda y la música urbana actual

La moda y la música en su máxima expresión...

Pocos artistas de la escena urbana se mueven tan cómodamente entre el dembow del reggaetón y el beat del trap como Lyanno. Este puertorriqueño trae a la mesa una propuesta innovadora y un sonido único, que combina el beat urbano con las habilidades propias de un cantante formado en el R&B.

Además de innovar en la música, lo último en la moda es algo que refleja en su estilo y gustos al vestir.

Entre las marcas favoritas y estilos de moda que Lyanno más utiliza están:

Adidas

Adidas T men long sleeve

Gucci

Lentes de sol Gucci Men GG0010S 58 Tortoise

Nike

Tenis Nike Air Force 1

Lyanno es líricamente atrevido y melódicamente sensible y eso lo ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Ozuna y a acumular millones de reproducciones en sus videos en YouTube, a tener su propio listado curado por Spotify y a convertirse – en pocas palabras – en la nueva revelación de la música underground.

Nacido en Puerto Rico en 1995, Lyanno comenzó a sentir una inclinación por la música desde pequeño, pero fue a mitad de la secundaria que empezó a escribir sus primeras canciones y a tratar de producir música en compañía de sus amigos. “Fue alrededor de los 14 o 15 años que empecé con un compañero de la escuela a escribir letras y a componer. Ahí empecé a escuchar la música con más atención y a tratar de descifrar qué era lo que había que hacer para producir uno mismo sus propias canciones”, comenta el artista.

El auge internacional de la música urbana puertorriqueña se dio justo en el momento en el que Lyanno cursaba su secundaria, así que fue esta la música que escuchó en sus años de formación y la que le fluye hoy más naturalmente. “Yo siempre he escuchado todo tipo de música, pero mi favorita siempre fue la música urbana. Eso fue con lo que crecí. Siempre hubo por ahí un poco de R&B y de hip hop, pero el reggaeton fue lo primero que me movió las fibras., así que las primeras grabaciones que hice fueron de reggaeton y he regresado un poco a él gracias a mis últimas colaboraciones. Al trap llegué después, pero se ha convertido en una música que me ha dado muchas satisfacciones y que me permite expresar lo que quiero de manera más libre”, agrega Lyanno.

Al escuchar la música de Lyanno es evidente que los artistas con una inclinación más melódica son sus favoritos. En sus producciones trae melodías frescas a un estilo duro como el trap. Sus letras hablan del sexo y del romance entre un hombre y una mujer, pero con la sensibilidad propia de un cantante de R&B y todo eso se debe a la música que escuchó de pequeño. “Mis artistas favoritos siempre fueron un poco más cantantes que raperos… Randy, Zion y De La Ghetto en Puerto Rico y por el lado del R&B Chris Brown, The Weeknd, Trey Songz; así que siempre estuve en contacto más con las melodías que con el rap. Además en la escuela también estuve en coros y aunque no estudié canto formalmente sí ha sido siempre lo que más me ha gustado”.

Lyanno lanzó su primer sencillo, Debilidad, en 2016. La canción daba muestras de lo que sería su camino en la música, presentando una base de trap, temáticas sexuales y románticas y una voz clara y fuertemente influenciada por el R&B. Unos meses más tarde saldrían al mercado S.O.D.A. y Am, sus primeros EPs. Muchas de las canciones que han ayudado a que el nombre de Lyanno se haya hecho tan conocido durante los últimos dos años han sido colaboraciones con otros artistas. “Me gusta mucho colaborar con Rauw Alejandro, tenemos una especie de hermandad con él aparte de la música y nos entendemos muy bien en el estudio. También me gusta mucho el tema que hicimos con Lunay titulado A Solas y Luz Apagá con Ozuna también ha sido un tema muy importante para mí.”

Estas colaboraciones son las que lo han convertido en uno de los artistas más buscados en plataformas de streaming. Después de un sinnúmero de colaboraciones exitosas, Lyanno celebra el lanzamiento de su primer álbum EP titulado “Episodios” bajo el sello Rimas Music.

Lyanno realizó recientemente una espectacular presentación llena de color y movimiento en los Premios Juventud de Univision, donde cantó su éxito “Pa’ Que Vuelvas” y tuvo una nominación en la categoría La Nueva Generación Urbana. El exponente del género, que abrirá la gira de J Balvin Arcoiris Tour en Estados Unidos, vive una gran etapa en su carrera que según dijo se ve reflejada en su nuevo EP, “Episodios”.

“El álbum EP “Episodios” es muy especial porque es mi primer álbum con mi casa disquera Rimas Music y lo finalicé antes de la gira con J Balvin. Así que estos temas para mí son muy importantes porque marcan una faceta de mi carrera. Lo titulé “Episodios” ya que es un concepto que siempre me ha gustado. El nombre lo tenía en mente, y cuando se me da la oportunidad de trabajar el EP quise usar “Episodios” porque representa un nuevo capítulo a nivel profesional”, explicó Lyanno.

“En “Episodios” pueden esperar mucha rumba, mucha cosa alegre y colaboraciones importantes como lo fue trabajar con Zion & Lennox. Además, de trabajar con la nueva generación: Cazzu, Alex Rose, Dalex, Rafa Pabón y con Darell, con quien he colaborado antes y participó en este EP también. Para mí “Episodios” es muy significativo porque define un nuevo paso en mi carrera”, afirmó Lyanno,