Mantén tu piel saludable y radiante naturalmente con estos 5 productos

Recuerda que tu cuerpo es 80% agua y tus células y tejidos necesitan hidratación

¿Sabías que la piel es el órgano más grande que tienes? No sólo tiene la función de ser una barrera protectora para todos los órganos y tejidos que se encuentran debajo de ella, sino que a través de tu piel recibes una gran cantidad de nutrientes. Piensa en todo lo que aplicas a ella. ¿Cómo te hacen sentir los ingredientes que lees en tus productos de belleza por ejemplo? ¿Te hacen sentir fresca, segura, protegida o como parte de un experimento científico? Te invito a poco a poco comenzar a usar productos que resuenen contigo y que cada vez más estén libres de químicos.

Así como la piel transporta nutrientes a tu interior, también secreta impurezas. La mayoría de las veces, la piel tiende a reflejar condiciones internas del cuerpo, como problemas en tu sistema digestivo, hígado y hormonas. Por eso una buena alimentación rica en vegetales, hojas verdes, grasas buenas y frutas es esencial para mantener una piel saludable. Así mismo, mantenerte hidratada puede crear una gran diferencia entre una piel sana o no. Recuerda que tu cuerpo es 80% agua y tus células y tejidos necesitan hidratación.

De igual forma, lo que pasa por dentro de ti a nivel emocional se refleja fuera, por eso cuidar de tu salud emocional y espiritual y sentirte bien contigo misma, también son elementos esenciales.Entre las muchísimas cosas que puedes hacer hoy para comenzar a cuidar de tu piel, quiero compartir contigo algunas ideasque pueden ayudarte a ofrecerle el cuidado que merece.

Aquí algunas ideas:

1. Lava tu rostro con miel:

La miel es naturalmente antibacterial por lo tanto, va a ayudar a manejar y prevenir el acné. También está llena de antioxidantes y es extremadamente hidratante y calmante, por lo que le dará un brillo especial a tu piel. Lamentablemente las abejas están siendo exterminadas, por lo que el uso consciente de la miel es importante. Intenta usar miel orgánica y proveniente de comercio justo.

2. Utiliza aceite de coco para quitarte el maquillaje:

El aceite de coco es es altamente antibacterial, antifungitivo e hidratante. Por lo que también sirve como un humectante natural.

3.Si tienes alguna cortadura usa la miel Manduka:

Esta miel tiene propiedades cicatrizantes maravillosas que ayudarán a que las heridas sanen sin dejar muchas marcas.

4. Puedes lavar tu rostro o incluso humectar tus pies con sábila o aloe:

El aloe contiene hormonas que ayudan a sanar heridas promoviendo el crecimiento de nuevas células. Así mismo es considerado un antiinflamatorio natural, por lo que lo hace un excelente aliado para una piel saludable y radiante. Si no tienes una planta de aloe en casa, puedes recurrir a productos orgánicos como.

5. Utiliza un cepillo de piel en seco:

Tu piel se regenera continuamente, cuando usas un cepillo de piel en seco promueves la circulación de la sangre, estimulas tu sistema linfático, ayudas a remover células muertas y limpiar los poros.

En fin…

Crea una rutina fácil y cómoda que puedas seguir de una a tres veces en semana para darte mimos y auto cuidado. Una rutina de fin de semana que me encanta es ponerme mascarillas hechas en casa. Las varío dependiendo de lo que quiero, ayer mezclé ¼ cucharadita de cúrcuma, una cucharada de miel y una de azúcar morena para desinflamar y limpiar y me encantó. Eso si, cuidado con la cúrcuma, pues mancha todo, utiliza toallas que no te moleste manchar a la hora de limpiar el rostro. ¡Salud!

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

www.tulsiandrose.com

info@tulsiandrose.com

IG@tulsiandrose

FB @tulsiandrose