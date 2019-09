Más valor por tu dinero: 5 opciones de televisores de gran calidad y a precios accesibles

Un televisor nuevo por menos.

A la hora de buscar un televisor para casa, siempre queremos que cumpla 2 características: que sea de calidad y a esté a un buen precio. Con una de estas opciones de TCL, Insignia o Samsung, podrás tener ambas cualidades en tu nuevo televisor.

Un televisor de la marca TCL que ofrece 40’’ de pantalla LED HD. Se trata de una smart TV que incluye Roku, pudiendo acceder a distintas aplicaciones de streaming como Netflix, Youtube, Hulu, HBO y más. Con su pie, tiene unas dimensiones de 35.6 X 22.7 X 7.2 pulgadas y es compatible con Alexa o el asistente de Google gracias a su Wi-Fi incluido. Además, incluye 3 puertos HDMI por si quieres conectar otros dispositivos.

Es el televisor más económico, con un precio de $179.99 y también el mejor valorado en Amazon. Los clientes destacan la gran relación calidad-precio de este televisor, ya que es una smart TV de menos de $200. Afirman que es muy sencilla de instalar, aunque es necesario dar de alta la TV para usar la cuenta Roku, algo que es gratis de hacer. El control incluido es el de Roku, que tiene menos botones que un control tradicional, pero los clientes dicen que es sencillo de utilizar, con los botones de volumen a su costado.

Con una pantalla de 50’’ LED y calidad 4K, este televisor de Insignia ofrece una gran reproducción de colores. Incluye Fire TV, por lo que es un aparato smart en el que pueden verse aplicaciones como Prime Video, Netflix, HBO, Vue, Youtube y muchas más. Además, es compatible con Alexa y puedes usarlo con el control remoto con micrófono incluido. Este televisor Insignia tiene un tamaño de 44.4 x 27.8 x 10.4 pulgadas y varios puertos de conexión, incluyendo 3 HDMI.

Este es el televisor más vendido de la lista, con un precio de $299.99. En Amazon, los clientes resaltan que por su precio, es un aparato muy útil para cualquier parte de la casa. Como punto negativo mencionan que su control remoto no es tan sensible, pero que es muy fácil de configurar. Se destaca de este televisor su tamaño y calidad de pantalla, a un precio que no pasa los $300.

De la marca TLC, este televisor de 49’’ tiene una pantalla de 4K y es smart TV, gracias al sistema Roku incluido. Con unas dimensiones de 44. 1 X 28 X 8 pulgadas, este televisor es compatible con Alexa o el asistente de Google. Cuenta con Wi-Fi incluido y 3 puertos HDMI.

Este televisor TLC tiene un precio de $279.99 y se encuentra bien valorado por los clientes. En Amazon, se ven comentarios positivos en relación a su bajo precio y la calidad de su pantalla, así como las múltiples funcionalidades que ofrece Roku. También destaca su gran sonido y la facilidad de conexión a todas las aplicaciones. Por el contrario, los clientes mencionan como negativo el hecho de que hay publicidad en el menú de la TV sobre otros servicios de streaming.

Este televisor de Samsung ofrece una pantalla 4K de 50’’, en una smart TV compatible con Alexa o el asistente de Google. El televisor Samsung es el único que no cuenta con un servicio extra de streaming, sino que ofrece una tienda de aplicaciones para utilizar las más populares y debes iniciar sesión en cada una de ellas. Sus dimensiones son de 10.3 x 44.3 x 28.7 pulgadas y cuenta con conexión bluetooth para poder conectar auriculares inalámbricos, por ejemplo.

Con un descuento actual del 20%, este televisor Samsung tiene un precio de $397.99. En Amazon, los clientes destacan la calidad de su pantalla y la facilidad de configurarla, contando con botones especiales en el control remoto para acceder rápidamente a las aplicaciones más populares como Netflix, Hulu y Prime Video, pero no incluye micrófono.

Este es el televisor más grande de la lista, con una pantalla de 55’’ y de la marca TCL. Es un televisor LED con calidad 4K y sistema Roku integrado, con el que puedes ver contenido en streaming. Con unas dimensiones de 48 x 30.9 x 10.7 pulgadas, este televisor es compatible con Alexa o el asistente de Google. Incluye 3 puertos HDMI y conectividad bluetooth, para conectar parlantes o auriculares inalámbricos.

A pesar de ser el más costoso de la guía, con un precio de $529 gracias a su descuento, este televisor está muy bien valorado por los clientes en Amazon. Destaca la calidad de su pantalla y su gran tamaño, a un precio adecuado para una smart TV de esta marca. Como característica negativa, los clientes mencionan que el sonido no es de buena calidad y que su control, que es el de Roku, tiene pocos botones, aunque te acostumbras rápido a su uso.