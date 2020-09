Mascaras de pestañas: Las mejores 4 opciones para que luzcan más largas, con volumen, y mejor al maquillarlas

Cuidado Personal

¡Para tener una mirada de impacto ya sea en persona o por videollamada

Una de las cosas que más nos encanta a las mujeres resaltar en nuestra belleza es la mirada, y más en nuestra actualidad con el uso de mascarillas; donde solo nos toca maquillarnos los ojos por tener el resto de la cara tapada. Todas las mujeres queremos lucir bellas siempre, pero someternos a ponernos pestañas postizas aparte de ser costoso por los retoques, hay que acudir al salón de belleza, y eso requiere también invertir tiempo extra con el que casi siempre no contamos.

Así que si en algunas ocasiones quieres lucir unas pestañas largas y volumen con ese mismo efecto, puedes lograrlo con algunas de estas mascaras de gran duración.

1. L’Oreal Paris Makeup Voluminous Mascara:

L’Oreal presenta Voluminous Original Volume Building Mascara. Formulado de forma única para resistir la formación de grumos, mantener las pestañas suaves y desarrollar pestañas hasta 5 veces su grosor natural. Con el cepillo curvo para maximizar el volumen y espesor, levanta y construye las pestañas de manera uniforme para una apariencia completa y atrevida.

Contiene pantenol y ceramida-R y ayuda a proteger y acondicionar las pestañas. Resiste la formación de grumos y la descamación, y deja las pestañas flexibles y suaves al tacto. Para salvaguardar la pureza de L’Oreal, reserve este producto para su uso personal. Trata el aplicador con el cuidado higiénico que le das a tus ojos. Nunca apliques este producto en un vehículo en movimiento. No diluyas el rímel con agua, saliva o cualquier otra sustancia. Tapa bien después de su uso. Si se produce un cambio en el olor o la apariencia, deja de usarlo. Se elimina fácilmente con agua y jabón.

2. Vivienne Sabó, classic French Máscara Cabaret Premiere:

Esta máscara de pestañas clásica de uso diario proporciona pestañas definidas y voluminosas con una sola capa. Crea el look para pestañas completamente negras aún más gruesas y en abanico para una apariencia suave y natural. Fórmula a prueba de manchas y de larga duración que no se descascara ni se transfiere. Dile “hola” a la longitud, el grosor y el volumen que duran todo el día.

Fácil de aplicar con una pequeña varita que cubre cada pestaña, fácil de quitar con un desmaquillador sin dañar tus pestañas. Es un producto libre de crueldad animal porque nunca se prueba en animales.

3. Essence Lash Princess False Lash Effect máscara:

Sin gluten ni crueldad animal, Lash Princess False Lash Mascara define y separa las pestañas mientras logra un aspecto atrevido. El cepillo de fibra de forma cónica brinda un volumen dramático y una longitud esculpida sin grumos ni pegotes. Esta máscara no se descascara, se decolora ni se desgasta, lo que la convierte en una máscara perfecta para todo el día y duradera con un color negro vibrante y profundo para una mirada impactante.

Los cosméticos essence está certificados y reconocidos por PETA como una marca libre de crueldad animal. No prueba ninguno de sus productos en animales.

4. Máscara lavable Maybelline Lash Sensational:

Pestañas sensacionales, para un efecto de abanico completo, el exclusivo cepillo de rímel de abanico con diez capas de cerdas revela capas de pestañas para un efecto de abanico completo sensacional. Agrega la apariencia de longitud y volumen sin grumos. Probado por un oftalmólogo, apto para lentes de contacto y ojos sensibles.

Define tu ojo con rímel, ningún look de ojos está completo sin Maybelline Mascara, amplifica el drama con The Falsies Mascara, mantén el estilo clásico con el icónico Maybelline Great Lash, o busca un look suave y sin grumos, natural pero mejor.