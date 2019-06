¿Me puede afectar negativamente declararme en bancarrota?

La quiebra puede afectar negativamente sus finanzas por 10 años.

“Una quiebra tendrá un efecto muy negativo en su puntuación de crédito”, indica la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés). Ya que al usted declararse en bancarrota, esta información permanecerá en su informe de crédito por 10 años, disminuyendo así las probabilidades de que usted pueda obtener un préstamo, crédito y hasta un trabajo.

“La información de una declaración de quiebra o bancarrota (tanto la fecha de presentación como la del descargo de sus deudas) permanece en sus registro de crédito por un período de 10 años, y puede obstaculizar el otorgamiento de crédito, la obtención de empleo, seguro o hasta puede ser una dificultad para conseguir un lugar para vivir”, menciona la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

Al usted declararse en bancarrota su puntuación de crédito disminuirá. Si un banco analiza su historial de crédito y ve que su puntuación es baja este podría denegar sus solicitudes para obtener un préstamo, abrir una cuenta bancaria, etc. Ya que la puntuación de crédito mide o indica las probabilidades de que usted pague una deuda. Realmente las agencias verifican su historial de crédito para conocer cuán responsable usted es con sus deudas y dinero.

Como la quiebra tiene un efecto negativo en sus finanzas usted debe considerarla como último recurso. Antes de acogerse a la ley de quiebra la FTC recomienda las siguientes opciones:

Hable con sus acreedores para buscar un plan que le permita pagar sus deudas. Contacte una agencia o servicio de asesoría de crédito. Algunas organizaciones pueden ayudarte a desarrollar un plan efectivo para pagar las deudas. Considere cuidadosamente una segunda hipoteca o una línea de crédito para consolidar sus deudas.

Algunas compañías u oficinas gubernamentales a las cuales puede pedir ayuda son:

GreenPath Financial Wellness es una organización sin fines de lucro que te puede ayudar a desarrollar un plan efectivo para eliminar las deudas y no caer en la bancarrota. Entre los servicios que ofrece GreenPath Financial Wellness se encuentran brindar asesoría financiera para obtener un préstamo hipotecario, manejo de deudas y crédito.

Debt es otra compañía que se encarga de brindar asesoría financiera para ayudar a las personas a salir de las deudas. Usted puede ser parte de los programas educativos que ofrece Debt. Esta compañía te puede ayudar con las deudas de las tarjetas de crédito, deudas estudiantiles, impuestos, puntuación de crédito, etc.

