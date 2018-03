Microblading: Todo lo que necesitas saber sobre este tratamiento de belleza

Te comparto el costo, el antes y después, el cuidado post-tratamiento, y mucho más...

¿Has estado considerando Microblading para tí? ¡Yo si lo hice!

¡Y estamos regalando una sesión de Microblading GRATIS!

Para participar solo tienes que suscribirte a nuestro boletín gratuito de Guía de Compras aquí: http://bit.ly/2EUPV0B

Como su experta en Guía de Compras, me doy a la tarea de probar productos y servicios para recomendarles a ustedes. En esta ocasión me decidí por intentar el tratamiento de belleza Microblading en el estudio Brow Zing NYC … ¡y me encantó!

Después de haber intentado decenas de tratamientos y maquillajes para mejorar el aspecto de mis cejas, en el Microblading encontré lo que necesitaba. Como profesionales muchas veces no tenemos mucho tiempo libre para asegurarnos de que nuestras cejas siempre luzcan bien. Pero en mi caso, amo tener mis cejas arregladas ya que siento que son las que enmarca mi cara, (¡y obviamente es lo primero que las personas te miran!); y por eso, encontrar el microblading ha resuelto ese problema para mí.

Para que tengas claro en qué consiste este tratamiento, aquí te comparto los detalles del proceso por el que pasé para realizarme el microblading, el antes y el después, y algunos otros detalles que posiblemente te ayudarán a decidirte por hacertelo también. Como el costo $, el proceso de limpieza, el cuidado post-tratamiento, y más.

Primero lo primero… ¿Qué es el Microblading y quiénes se lo pueden hacer?

Microblading es la técnica artística de tatuar tu piel como si fueran cabellos individuales utilizando una herramienta portátil llamada micro cuchilla. Esta micro cuchilla viene en un empaque esteril que se abre justo al momento de comenzar el proceso. A diferencia del tatuaje tradicional, que utiliza una máquina, los artistas de microblading dibujan a mano cada cabello para que coincida con el color y la tosquedad de tus cejas. Es una técnica muy precisa. ¿Y el resultado? Cejas que parecen totalmente naturales.

Aquí me encuentro en el estudio a la llegada para hacerme el tratamiento, junto a su dueña Yliana Guzmán:

Pueden hacerse el tratamiento las siguientes personas:

Tanto mujeres, como hombres

Personas que quieren moldear o definir sus cejas

Personas que están cansadas de maquillar constantemente sus cejas

Personas con alopecia, que no tienen o han perdido sus vellos

Personas que anteriormente se realizaron un tratamiento en sus cejas que no les gustó, o que ya pasó de moda, y quieren mejorarlo

Lo que debes hacer previo a tu cita:

Las siguientes restricciones son para asegurar que tu piel esté en las mejores condiciones posibles para el procedimiento de maquillaje semipermanente. Primero asegúrate de llegar con tu cara limpia para que tu rostro esté completamente preparado para el tratamiento.

¡Pero nada complicado! Es hacerte un proceso normal de limpieza diaria… Aquí te comparto el limpiador Insta-Natural con los nutrientes necesarios para limpiar tu cara. Lo puedes usar a diario, y está #1 como el más vendido en Amazon:

No hagas ejercicio el día del procedimiento ya que el calor corporal expandirá los poros.

Evita la luz solar intensa y especialmente las quemaduras solares 3 días antes del procedimiento. ¡La piel no debería estar en proceso de cicatrización antes del procedimiento!

No tomes café ni nada con cafeína el día del procedimiento.

No tomes aspirina, niacina, vitamina E y / o ibuprofeno, omega-3, a menos que sea médicamente necesario, 48-72 horas antes del procedimiento. (¡Tylenol o acetaminofén está bien!)

No tomes alcohol 24 horas antes del procedimiento.

Aquí ya pueden verme durante el proceso de “mapping” donde me van marcando y midiendo con una herramienta y un lápiz el espacio donde se estará aplicando la técnica del Microblading. También se utiliza una aplicación en el teléfono celular que indica exactamente las medidas de tu rostro para que todo quede parejo.

El Microblading es semipermanente, por lo que no tienes que comprometerte con el tratamiento para siempre si no lo deseas. Puede durarte por un periodo de 12 a 18 meses con la realización del retoque y el cuidado necesario. En mi caso el proceso del Microblading no fue para nada doloroso y duró alrededor de dos horas. Antes de comenzar el proceso de microblading te aplican una crema para adormecer la piel.

En el estudio Brow Zing NYC el costo del microblading es de $649 que incluye el proceso de Microblading + el retoque post-tratamiento dentro de las 6 a 8 semanas después del proceso inicial.

Ya para el paso final del proceso, me aplicaron varios colores en la frente para seleccionar el más parecido a mi tono natural de los vellos. Y después de aplicado el color, te dejan unos minutos otro tono para matizarlo:

Cuidado post-tratamiento:

Es muy importante que no te caiga agua, loción, jabón o maquillaje en el área de las cejas durante los primeros 10 días posteriores al procedimiento. Se debe evitar lo siguiente durante todos los 10 días posteriores al procedimiento de Microblading:

Aumento de la sudoración

Practicar deportes

Nadar

Sauna caliente, baño caliente o jacuzzi

Bronceado natural o bronceado de salón

Rayos UV / UVA o productos químicos ya que se sabe que causan un cambio en el color y el desvanecimiento prematuro

Cualquier tratamiento láser o químico o peelings, y / o cremas que contengan Retin-A o ácido glicólico en la cara o el cuello

Tocar, pelar o rayar el área micro pigmentada para evitar la formación de cicatrices en el área o la eliminación del pigmento

Realización de tareas relacionadas con la limpieza doméstica pesada, como la limpieza en el garaje o el sótano, donde hay una gran cantidad grande de desechos en el aire

Beber alcohol en exceso, ya que puede llevar a una cicatrización lenta de las heridas

Conducción en vehículos al aire libre como convertibles, botes, bicicletas o motocicletas

Tocar el área de la ceja, excepto cuando se enjuaga y aplica la crema de post-cuidado con un hisopo de algodón

Luego de las dos semanas de haberte realizado el tratamiento, puedes utilizar un ungüento hidratante para el cuidado de tu piel. En mi caso utilizo el Hustle Butter Deluxe. Funciona como una mantequilla para aplicarte después del proceso. Se utiliza para lubricar e hidratar el área alrededor de las cejas ya que la piel no recibe agua durante 10 días y tiende a resecarse un poco. Este ungüento es 100% vegano y es el #1 más vendido dentro de su categoría en Amazon:

Puedes ver el video de mi proceso de Microblading en nuestro Facebook Live de Para Ti Mujer.

Aquí el antes y el después:

Y si te preguntas quién hizo esta magia en mí, elegí a Yliana Guzmán para ser mi Microblader, ella es divina y muy profesional. Su estudio, Brow Zing NYC, está ubicado en Brooklyn, New York. Para fotos y otros ejemplos de sus servicios pueden visitar su cuenta de Instagram @browzingnyc.

Ahora a mí la gente sigue diciéndome que me veo mucho más joven y más fresca. Además, tampoco tenía idea de cuánto tiempo y energía yo gastaba en mis cejas hasta que ya no tuve que preocuparme más por ellas luego del Microblading. Espero que hayas encontrado mi recomendación muy útil y que te acerque un paso más a tomar la decisión de hacerte el Microblading.

*NOTA: Aquí les compartí mi experiencia personal. Cada resultado es individual. Para mayor seguridad de si este tratamiento es seguro y beneficioso para ti, es recomendable que primero lo consultes con un especialista en salud y con la persona que te realizaría el procedimiento. No somos responsables de los resultados de ningún tratamiento realizado o por realizarse. Lo más importante que debes considerar es ir a un lugar de buena reputación con buenas críticas. Recuerda que obtienes lo que pagas y si pagas por un trabajo increíble, obtienes cejas increíbles.

Te puede interesar: 5 tips para evitar las arrugas en tu cara