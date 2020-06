Mira cómo y dónde disfrutar de la música de Bryant Myers

El cantante y compositor es uno de los pioneros del movimiento del Trap latino...

Bryant Myers, uno de los máximos exponentes del movimiento del trap latino de Puerto Rico, continúa promocionando su éxito “Gan-Ga Uptown Remix”.

Tras el gran éxito de “Gan-Ga” y “Gan-Ga Remix”, las cuales cuentan con más de 200 millones de vistas combinadas en Youtube y más de 250 millones de streams en plataformas de música digitales. El cantante, compositor y uno de los pioneros del movimiento del Trap latino, Bryant Myers, lanzó “Gan-Ga Uptown Remix” junto a dos de los raperos más importantes del momento: French Montana y Lil Tjay. Esta nueva versión lanzada bajo el sello de Entertainment One U.S., está disponible en todas las plataformas digitales.

“Gan-Ga Uptown Remix” fue compuesta por Bryan Robert Rohena Perez (Bryant Myers), Karim Kharbouch (French Montana) y Tione Jayden Merritt (Lil Tjay) y producida por Martin Rodriguez Vicente (CromoX) y Yan Carlos Francisco Guzman Velazquez (Lanalizer). En este tema el cantante habla de fortuna y de saber rodearse de amigos en los que se pueden confiar.

El video muestra a los 3 artistas en diferentes locaciones de la ciudad de Nueva York, donde fue grabado.

“Siempre me ha gustado mucho ese flow, ese estilo de música americana y que se me haya presentado la oportunidad de poder colaborar con estos dos grandes del género me llena de orgullo y satisfacción; ya que era una de mis metas y ha sido otro logro más para mi carrera. Ese género de música siempre me ha servido de inspiración, así que me siento bien contento con esta colaboración”, comenta Bryant sobre la experiencia de trabajar con artistas de la talla de French Montana y Lil Tjay.

Desde que inició su carrera, Bryant…

Se ha catalogado como uno de los pioneros en colocar en el mapa el género del trap latino. Uno de sus primeros hits, “Esclava”, que lanzó luego en remix junto a Almighty, Anuel AA y Anonimus, cuenta con más de 215 millones de vistas combinadas en YouTube. El cantautor boricua ha colaborado con grandes artistas como Maluma, Juhn y Noriel, con quienes grabó el tema “Cuatro Babys”, que se convirtió en un éxito viral obteniendo más de 912 millones de vistas en YouTube. Luego de esto, lanzó su álbum debut “La Oscuridad”, el cual logró posicionarse en el Top 5 de la lista “Top Latin Albums” de Billboard por 20 semanas consecutivas.

En este 2020, Bryant Myers llegó para conquistar todo a su paso comenzando con el éxito “Como Panas”, al igual que su más reciente y actual sencillo “Ojitos”, el cual a menos de un mes de su salida, ya cuenta con más de 6 millones de vistas en Youtube y continuará siendo promocionado dentro de las radios y los medios latinos de los Estados Unidos y la Región Latina. Ambos temas formarán parte de su tan esperado segundo álbum de estudio que llevará por nombre “Bendecido”.