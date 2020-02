Moda 2020: Las 5 mejores mini carteras de marcas famosas que están en tendencia este año

Accesorios compactos para darle un toque especial a tu outfit

Las carteras son accesorios básicos que no pueden faltar en el armario de cualquier mujer. Son un complemento excelente para cualquier look o estilo, y es por eso que podemos encontrarlas en una amplia variedad de diseños, colores, texturas y tamaños. Las mini carteras son uno de esos estilos que no podemos pasar por alto, ya que te permiten llevar lo más esencial de una forma chic y muy cómoda; y las principales casas de moda lo saben. Es por eso que este año las mini carteras están en tendencia, y aquí te mostramos algunas opciones que te encantará tener.

1. Cartera tipo baúl con correa desmontable

Un accesorio de tamaño compacto que es ideal para guardar objetos esenciales como teléfono, maquillaje, billetera y llaves. Su interior está lleno de bolsillos para que puedas tener todo siempre bien organizado.

Su atractivo color negro y diseño la hacen ver como un accesorio muy fácil de combinar que brinda mucha elegancia a cualquier tipo de atuendo.

2. Crossbody moderno con piel

Es una cartera que ha sido elaborada en piel de alta calidad. Tiene una correa larga, diversos bolsillos y un cierre de cremallera que brinda acceso al interior de este accesorio.

Una cartera tipo crossbody diseñada por Michael Kors que nunca pasará de moda, ya que puede ser una gran elección para combinar con cualquier atuendo del día a día. Llenará de glamour tus outfits y te hará lucir impecable.

3. Bolso de mano brillante

Es una cartera confeccionada en poliuretano que está recubierta con glitter de color champagne. Cuenta con correas ajustables y múltiples bolsillos que se distribuyen en su interior.

Es una cartera ideal para llevar a eventos nocturnos, cenas, fiestas y reuniones. Un accesorio minimalista que está encabezando las nuevas tendencias del 2020.

4. Cartera cruzada de piel auténtica

Esta es una bolsa sofisticada que ha sido elaborada en un cuero importado que posee un revestimiento de poliéster para hacerla más resistente. Dispone de múltiples bolsillos para garantizar una mejor distribución de su interior y exterior.

Su color clásico le añade mucho glamour a cualquier outfit. La podrás utilizar en cualquier temporada del año. Está hecha con materiales de alta calidad para que te acompañe por un largo tiempo.

5. Mini cartera de textura acolchada

Tiene un diseño acolchado lleno de patrones con el logotipo de la marca en la parte superior. Sus medidas son de 6 por 6pulgadas, un tamaño perfecto para guardar cómodamente en cualquier armario. El accesorio incluye una correa de cadena extraíble.

Su diseño la hace muy versátil y se complementa con cualquier tipo de prenda. Es un accesorio que da mucho de qué hablar y si eres una persona que le gusta verse bien y estar a la moda.

