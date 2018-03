Moda para chicas: Copia los looks de la alfombra roja NHMC Impact Awards Gala

Adquiere un "look" de alfombra roja por menos

La Coalición Nacional Hispana ante los Medios (NHMC-siglas en inglés) presentó su gala número 21 en el Hotel Beverly Wilshire en Beverly Hills. Esta gala se hace con el motivo de celebrar a los profesionales y partidiarios de la inclusión de latinos en la industria. La NHMC busca no sólo aumentar la participación de latinos, sino que también se incremente la representación positiva de latinos ante los medios. Entre algunos de los homenajeados de la noche se encuentran: Aubrey Plaza (Parks & Recreation, Ingrid Goes West, Legion, Mike & Dave Need Wedding Dates), Diane Guerrero (Orange is the New Black), Nicholas González (The Good Doctor, How to Get away with Murder, Narcos), la película Coco, entre otros. A continuación, no sólo te mostramos la moda de mujer que se vió allí sino que también cómo conseguir un “look” similar por menos.

Moda para mujeres:

Vestido blanco

Look: Gala

¿ Cómo adquirir un “look” parecido?

Vestido “one shoulder” corto negro

Look: Gala

¿ Cómo adquirir un “look” parecido? Vestido asimétrico de una sola manga.

Vestido color Esmeralda

Look: Gala

¿ Cómo adquirir un “look” parecido? Vestido sirena en color esmeralda con mangas cortas.

Vestido coctél con encaje rojo sobre negro

Look: Gala

¿ Cómo adquirir un “look” parecido? Vestido coctél en encaje rojo

Vestido de manga larga transparente

Look: Gala

¿ Cómo adquirir un “look” parecido? Utiliza una camisa transparente de manga larga, paréala con un “bralette” y una falda larga negra.

ó en forma de conjunto

Estos estilos puedes utilizarlos también para la fiesta de prom que pronto tendrán los graduandos. Para más ideas, te puede interesar: 5 vestidos cortos para usar en el prom de high school.