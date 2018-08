Moda para mujeres con sobrepeso mayores de 40 años

Estar a la moda no depende de la edad o el peso...

Estar en sobrepeso no significa que no puedas arreglarte para verte bien. Estamos en un periodo en la vida donde podemos sentirnos más libres que nunca y amarnos tal cual somos.

Son muchas las personas que con unas cuantas libras de más se visten muy bien, y ¿por qué tu no puedes ser una de ellas? Sabemos que con el pasar de la edad se nos hace también un poco más difícil ponernos en forma, y pasados los 40 ni se diga… Pero no pierdas las esperanzas de verte bien aunque ya no estés en los 20. Lo único que necesitarás es una guía básica, las piezas adecuadas, y llenarte de seguridad y confianza. Aquí algunas de esas piezas.

1. Usa una blusa denim o de tela de mahón:

Tener una pieza de ropa en tela de mahón siempre será un plus para ti. Estas piezas nunca pasan de moda y siempre logran darte un aire fresco y juvenil a cualquier outfit que lleves.

Esta camisa Riders by Lee Indigo para mujer está hecha de 100% algodón suave y cómodo. Es la camisa casual perfecta para vestir con tus pantalones vaqueros o pantalones de mezclilla favoritos. Esta camisa con botones en el frente es especialmente bonita con las mangas enrolladas en los puños. Disponible en Amazon por menos de $22.

Conoce lo básico sobre cómo resaltar u ocultar algunas áreas de tu cuerpo. Hay ciertos trucos y detalles a los que debes estar pendiente al momento de vestir. Los colores, los patrones y diseños, el corte, entre otros que uses, pueden llamar la atención sobre tí, y debes usarlo a tu favor; o pueden jugar en tu contra si no los sabes utilizar.

Aquí algunos tips:

Los colores claros te acentúan y los oscuros ocultan. Por lo tanto, si quieres lucir tu cintura, usa un cinturón claro con la pieza que lleves puesta que sea oscura.

Los colores sólidos, y estampados pequeñoste harán lucir más delgada, los grandes te harán ver más gruesa y voluminosa.

2. Usa vestidos semi-ajustados y con líneas verticales:

Cuando se está sobrepeso no es conveniente ni usar vestidos muy ajustados que marquen cada uno de tus rollitos, ni muy anchos que te añaden tamaño que no tienes. Lo ideal es usar un vestido semi-ajustado que resalte las partes correctas de tu cuerpo sin necesidad de estar muy apretada.

También utiliza líneas verticales para que estilicen tu silueta y puedan alargarla visualmente. Este vestido de Sandra Darren es de talla grande, de manga corta estampada, 6% poliéster y 4% elastano.

3. Utiliza un pantalón de mezclilla de cintura alta:

Usar pantalones de cintura alta ayudan a recoger todo el abdomen abultado y así disimular cuando se tiene mucha barriga. Estos pantalones de la firma Levi Strauss & Co., con pliegues están confeccionados con una mezclilla elástica Simply Stretch de primera calidad, que no se ensanchará y mantiene su forma durante todo el día,

Estos Jeans con pliegues estrechos para mujer adelgazan visualmente la cadera y los muslos, y cuentan con un doble puño ajustable de 1 ¼ “. Lo encuentras entre los TOP 20 más vendidos en Amazon.

