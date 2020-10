Multivitamínicos adecuados para consumir durante la temporada invernal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ahora que está por llegar el invierno, las enfermedades respiratorias suelen hacer de las suyas y con la permanencia de la pandemia por el Coronavirus, lo mejor es prevenirse con multivitamínicos que estimulen nuestras defensas. La vitamina C es de las más conocidas por sus bondades para combatir esos malestares. Elige la mejor opción y protégete en esta temporada de frío.

1. Ester-C Vitamina C, 1,000 mg, 90 tabletas recubiertas:

Las tabletas de Ester-C le brindan apoyo al sistema inmunológico a nivel celular por hasta 24 horas para mantener un sistema inmunológico saludable * Ester-C no es ácido, por lo que es amigable para el estómago Ester-C es suave para su estómago para que pueda sentirse cómodo tómalo todos los días. Una pastilla al día puede brindarle a tu cuerpo el apoyo inmunológico que necesita 24/7.

Ester-C también contiene C-Sorb, un complejo de bioflavonoides cítricos. Ester-C, junto con C-Sorb y metabolitos naturales, trabaja de forma sinérgica para mejorar la retención de vitamina C en tu cuerpo, apoyando su sistema inmunológico durante 24 horas.

2. Amazon Elements Vitamina C 1000 mg, apoya el sistema inmunológico saludable, vegano, 300 tabletas, suministro para 10 meses:

1000 mg de vitamina C (como ácido ascórbico) por porción, apoya un sistema inmunológico saludable en 300 tabletas, un suministro de 10 meses (tomado diariamente en el tamaño de porción indicado). Sin colorantes, sabores ni conservantes químicos artificiales, vegano y sin gluten. Producto de China, mezclado y empaquetado en Estados Unidos. Muy bueno para prevenir la gripe y otras enfermedades respiratorias.

Sistema inmunológico y refuerzo de colágeno, VIT C soluble en grasa de alta absorción, 1200 mg tamponados, vitaminas antienvejecimiento para la piel, antiinflamatorio, lecitina de girasol. Esta fórmula utiliza lecitina fosfolípida de girasol para crear liposomas, lo que ayuda al cuerpo a absorber la vitamina C. La fosfatidilcolina NO OGM en nuestra fórmula es crucial para la formación de liposomas y ayuda a garantizar la bio disponibilidad en el cuerpo.

Esta mezcla combina ácido ascórbico y ácido palmítico para crear éster de palmitato de ascorbilo, una forma liposoluble de vitamina C. Cuando se combina con lecitina de girasol, se puede crear un ambiente liposomal.

4. Gomitas masticables con vitamina C para potenciar el apoyo inmunológico:

Gomitas ideales para adultos, niños, adolescentes, mujeres, hombres, alternativa gomosa a las tabletas en polvo, masticables, gotas líquidas, píldoras, cápsulas, paquetes (2 unidades). Dakota combina vitamina C con suplementos antioxidantes e ingredientes que aumentan la inmunidad para crear un poderoso apoyo inmunológico Gomoso que se adapta a mujeres, hombres, adolescentes, niños y niños de cualquier edad.

Formulamos la gomita de dosis diaria perfecta de suficiente vitamina C que es el equivalente a una tableta de polvo masticable de 1000 mg de vitamina C o gotas líquidas de vit c de 500 mg. Cada porción contiene vitamina C pura sin gluten y sin OGM para maximizar la efectividad para cada grupo de edad. Finalmente una vitamina del sistema de apoyo inmunológico a base de plantas saludables que los niños adorarán y los adultos confundirán con dulces.

5. SmartyPants Kids, fórmula Daily Gummy Multivitamin: vitamina C, D3 y zinc para inmunidad, sin gluten, aceite de pescado omega 3 (DHA / EPA), vitamina B6, metil B12, 120 unidades (suministro para 30 días):

Fórmula para niños con nuevos ingredientes premium, todo en una deliciosa porción: betacaroteno, vitamina B6, vitamina K2 y colina (el empaque puede variar). Solo lo bueno: no transgénico. Libre de leche, huevos, cacahuetes, alérgenos de frutos secos, alérgenos de pescado, mariscos, soya, gluten y trigo. Sin colores sintéticos. Sin edulcorantes y sabores artificiales.

Para niños de 4 años en adelante, tome cuatro (4) gomitas al día. Puede tomarse con o sin alimentos. Sin lácteos. 15 nutrientes esenciales: vitamina D3 para la salud ósea e inmunológica, vitamina B12 (metilcobalamina) para obtener energía, omega-3 EPA y DHA (del aceite de pescado), vitamina E (del aceite de girasol) para el apoyo antioxidante y yodo para el apoyo de la tiroides. Gomitas multivitamínicas para niños con omega-3 EPA y DHA (ácidos grasos esenciales) procedentes de forma sostenible de peces pequeños capturados en la naturaleza.