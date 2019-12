Navidad 2019: Los mejores celulares para regalar a jovenes y adultos

¡Regala un nuevo celular!

¿Quieres regalar un celular en estas Navidades? A continuación te mostramos 8 modelos que combinan gran funcionamiento, construcción de calidad y un precio muy accesible.

Con una pantalla de 6.4” Super AMOLED, el celular Samsung Galaxy A20 tiene una memoria interna de 32GB que se puede extender hasta 512GB con una tarjeta MicroSD. En la parte trasera cuenta con una cámara dual de 13MP y 5MP, y un lector de huellas dactilares. Su cámara selfie es de 8MP. Su batería es de 4,000mAh y es compatible con tarjetas GSM y CDMA.

Este es el modelo más vendido de la guía, con un precio por debajo de los $250 y una valoración generalmente positiva de los clientes en Amazon. Mencionan que es un modelo con una muy buena relación precio-calidad, y muy sencillo de usar. Afirman que es un celular muy potente, con una gran autonomía de la batería y compatible con carga rápida.

En el celular Samsung Galaxy A50 encontramos una pantalla de 6.4” Full HD y Super AMOLED. Incluye una memoria interna de 64GB, que puede expandirse hasta 512GB, una cámara trasera triple de 25MP, 8MP, 5MP y una cámara selfie de 25MP. Tiene una batería de 4,000mAh compatible con carga rápida y que puede durar hasta 35 horas de uso.

Por su descuento actual del 21%, este celular Samsung no supera los $300 y es compatible con la mayoría de tarjetas de celular GSM o CDMA. En Amazon, los clientes afirman que es un celular muy funcional, pero advierten que no funciona con Verizon o ATT. Además, mencionan que su pantalla y cámaras tienen gran calidad, pero no tiene luz LED de notificaciones.

Este es el modelo más nuevo de la línea A de Samsung, que tiene una pantalla en HD+ de 6.7”, siendo el celular más grande de la guía. El Samsung Galaxy A70 tiene una memoria interna de 128GB, que se puede expandir hasta 512GB, y un RAM de 6GB. En la parte trasera cuenta con una cámara triple de 32MP, 8MP y 5MP, y en la parte frontal una cámara selfie de 32MP. Su batería es de 4,500mAh y es compatible con carga rápida.

Con un precio por debajo de $350, este celular es el modelo Samsung mejor valorado con 4.4 estrellas en Amazon. Es compatible con tarjetas GSM y los clientes destacan de este modelo su gran pantalla, calidad de las cámaras y su bajo precio. Además, mencionan que su batería tiene una gran autonomía.

Ideal para fanáticos de los videojuegos, el Razer Phone 2 tiene una pantalla de 5.7”. Incluye un procesador Snapdragon 845, con una tasa de refresco de 120Hz y un display con gran brillo y color. Además, cuenta con dos parlantes frontales , 64GB de memoria interna, ampliable hasta 2TB, y 8GB de RAM. Incluye una cámara de vapor para evitar que el celular se caliente, una batería de 4,000mAh y la posibilidad de personalizar el logo en la parte de atrás gracias a la tecnología Razer Chroma.

Este celular Razer tiene un precio por debajo de $350 y es perfecto para jugar videojuegos o usar en la vida diaria. En Amazon, los clientes mencionan que es un celular muy potente, con una gran pantalla y rendimiento para los videojuegos. Además, destacan sus parlantes y la gran duración de la batería.

De la marca china Xiaomi, este celular ofrece una pantalla 6.53” con tecnología Gorilla Glass que la protege de rayones. El celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro tiene una memoria interna de 128GB, ampliable hasta 256GB, un RAM de 6GB y una batería de 4,500mAh. En la parte trasera cuenta con 4 lentes de inteligencia artificial, de 64MP, 8MP, 2MP y 2MP y un lector de huellas dactilares. Su cámara selfie es de 20MP. Este celular es compatible con la gran mayoría de tarjetas GSM, pero no CDMA.

Se trata de uno de los modelos más económicos de la guía, con un precio que no supera los $250 gracias a su descuento actual del 39% en Amazon. Los clientes destacan de este modelo su gran pantalla y la calidad de sus cámaras, que son las de mayor MP de la guía. También mencionan que la autonomía de su batería es muy buena.

Otro modelo de la marca Xiaomi, en este celular encontramos un frente de 6.39” que es todo pantalla, ya que tiene una cámara selfie tipo pop-up, el detalle que más destaca de este modelo. El Xiaomi Mi 9T Pro tiene una memoria interna de 128GB, 6GB de RAM y una batería de 4,000mAh. En la parte trasera tiene una cámara triple de 48MP, 13MP y 8MP, y su cámara selfie es de 20MP. Funciona con la mayoría de las tarjetas GSM, pero no con CDMA.

A pesar de ser el modelo más caro de la guía, con un precio que se acerca a los $400, este celular de Xiaomi está bien valorado por los clientes en Amazon. Mencionan que es un modelo de gran calidad por el precio que tiene. Como los puntos más destacados, mencionan sus cámaras y su gran pantalla sin interrupciones.

De la marca BLU, este celular tiene una pantalla 6.4” Full HD+ y AMOLED, y también tiene su frente sin interrupciones ya que cuenta con una cámara selfie pop-up de 13MP. En la parte trasera, se encuentra una cámara doble de 16MP y 5MP. Su memoria interna es de 128GB, un RAM de 4GB y una batería de 3,500mAh compatible con carga rápida.

Por su descuento del 20%, este es el celular más económico de la guía con un precio que no supera los $200. En Amazon, los clientes mencionan que es un gran modelo por su bajo precio, destacando su frente que es todo pantalla. Es un modelo compatible con tarjetas GSM, pero no con CDMA.

En el celular Huawei P30 Lite tiene una pantalla de 6.15” con paneles IPS. Tiene una cámara triple de 24MP, 8MP y 2MP, un lector de huellas en la parte trasera y una cámara selfie de 32MP, la de mejor calidad de la guía. Su memoria interna es de 128GB y 4GB de RAM. Es un modelo Dual SIM y compatible con tarjetas GSM, pero no CDMA.

Con un precio que no supera los $260, el celular Huawei es el mejor valorado de la guía, con 4.5 estrellas en Amazon. Los clientes destacan la calidad de sus cámaras y su gran funcionalidad, en un modelo económico.