Nintendo Switch: Los juegos, consolas, y accesorios más populares

¿Quieres conocer los mejores juegos, consolas y accesorios para Nintendo Switch? En esta guía te mostramos todo lo que necesitas para pasar un rato de diversión solo o con amigos.

4 de los juegos más populares para Nintendo Switch

El clásico videouego de carreras, recargado. En Mario Kart 8 Deluxe puedes jugar sólo o con amigos, hasta 12 personas. Dentro de la misma partida, pueden jugar hasta 4 personas al mismo tiempo.

Con más de 7,000 reviews en Amazon, este videojuego de Nintendo Switch tiene una puntuación casi perfecta por parte de los clientes.

Otro videouego legendario de Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild es perfecto para vivir nuevas aventuras en tu Nintendo Switch.

Este videojuego tiene una valoración de 4.9 estrellas y más de 8,000 reviews en Amazon. Esta versión incluye gráficos de gran calidad, que los clientes afirman que crean una experiencia muy inmersiva.

Con Super Smash Bros Ultimate pudes tener las mejores batallas con tus personajes preferidos. En esta versión, puedes conseguir nuevos personajes y escenarios para jugar.

Este videojuego tiene más de 9,000 reviews y se trata del más vendido de la guía con una valoración de 4.8 estrellas en Amazon.

Con Pokémon Shield puedes acceder a toda una nueva generación de pokémons para que puedas embarcarte en nuevas aventuras como entrenador.

Este videojuego de Pokémon cuenta con más de 4,400 reviews en Amazon y una valoración de 4.7 estrellas.

Dos opciones de consola Nintendo Switch

Una de las consolas más famosas del último tiempo, Nintendo Switch cuenta con una pantalla táctil de 6.2” y dos controles que se quitan. Esta consola permite 3 modos de juego distintos, solo o con otras personas. Además, dependiendo del juego, su batería puede durar de 4.5 a 9 horas.

Este es la consola Nintendo más vendida de la guía, con más de 8,800 reviews en Amazon. Disponible en 2 opciones de colores, los clientes mencionan que esta consola es muy cómoda y fácil de utilizar, y destacan su versatilidad para jugar en distintas situaciones y solo o con otras personas.

Nintendo Switch Lite es la versión más simple de la anterior consola, con un diseño un poco más compacto y sin controles removibles. Este dispositivo tiene unas dimensiones de 3.4 x 8.9 x 4.5 pulgadas y un peso de 1.54 libras, que permite llevarla fácilmente contigo a cualquier lugar.

Puedes encontrar Nintendo Switch Lite en 4 opciones de colores y es la consola más económica, con un precio por debajo de los $200. En Amazon, los clientes comentan que es una consola perfecta para llevar a cualquier lado y acceder a tus videojuegos preferidos en cualquier lado.

Los accesorios para Nintendo Switch más buscados

Los controles Joy-Con permiten sumar jugadores en tus partidas de Nintendo Switch, para compartir un momento con amigos. Estos controles pueden ser utilizados en conjunto, uno en cada mano, o por separado para sumar más personas.

Puedes conseguir los Joy-Con en varias opciones de colores y en Amazon cuentan con más de 9,000 reviews. Además de sumar posibilidades de juego en tu consola, también puedes usar estos controles Joy-Con para personalizar tu Nintendo Switch.

2. Vidrio protector de amFilm

Para proteger la pantalla de tu Nintendo Switch en todo momento, puedes usar este vidrio protector de amFilm. En este producto obtienes 2 vidrios protectores con un grosor de 0.3 milímetros que garantiza una visibilidad perfecta.

Se trata del producto más vendido de toda la guía, con más de 26,000 reviews en Amazon y también es el producto más económico que cuenta con 18% de descuento actual. Los clientes afirman que es un accesorio necesario si llevas tu consola a todos lados, ya que la protegerá de golpes y rayones.

3. Funda de transporte Orzly

Con esta funda transportadora de Orzly puedes llevar tu Nintendo Switch a todos lados de forma segura. En uno de sus lados puedes guardar una consola Nintendo Switch, y en la otra parte 2 controles Joy-Con y otros accesorios pequeños como cables.

Disponible en 8 opciones de colores, esta funda de Orzly tiene un gran descuento del 44% y se encuentra bien valorada por los clientes en Amazon. Este producto tiene unas dimensiones de 5 x 5 x 0.7 pulgadas y un peso de 10 onzas.

