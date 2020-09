¡No es por magia! Mira los ingredientes necesarios para tener un pelo largo y saludable

Cabello

Si tu pelo necesita de una ayuda profunda, no te preocupes, ¡no lo cortes, y repáralo!

Cuando vemos a alguien con un pelo largo, sano y con mucho brillo creemos que sólo podremos tenerlo esperando mucho tiempo e invirtiendo demasiado dinero. Conseguir un pelo largo fuerte y sano siempre ha sido una larga (y difícil) historia, ¡hasta ahora!.

Aunque no lo creas, hay marcas que te solucionan el hacer tus propias mezclas y te ofrecen beneficios espectaculares, como lo es Pantene con sus nuevas fórmulas reinventadas mezclando multivitaminas, ingredientes naturales y de origen científico para lograr el pelo largo que tanto habías deseado sin que pase una eternidad.

Conoce 3 de los muchos ingredientes que inspiraron las nuevas fórmulas de Pantene para lograr el largo que siempre habías deseado:

¿Sabías que además de hacer que tus pestañas crezcan fuertes, también sirve para tu pelo? Las propiedades antibacterianas de este aceite ayudarán a combatir el daño por la contaminación del medio ambiente. Además, su alto contenido de ácidos grasos (como el omega 9) contribuye a nutrir los folículos pilosos y estimula el crecimiento del pelo largo y lo fortalece hasta las puntas.

Un dato científico es que si tu pelo está fuerte y sano, crece alrededor de 0,4 milímetros, de un centímetro al mes y 15 centímetros al año, pero si está dañado se reducirá este crecimiento.

Por ello, el aceite de coco, además ser conocido como un excelente hidratante de raíces capilares, sirve para evitar que el pelo tenga dificultades a la hora de crecer, nutre la raíz (lo que reduce la caída); además contiene ácido láurico, y fortalece fibras capilares.

El aceite de argán es conocido como el “Oro líquido” que proviene del árbol Argania spinosa. Estudios que afirman que el óleo de argán contiene tocoferoles y polifenoles, antioxidantes potentes, mismos que ayuda a mantener el pelo húmedo e hidratado por más tiempo.

Si tienes pelo grasoso y deseas aplicar este aceite de forma directa, se sugiere usarlo únicamente desde medios a puntas, o bien reducir su uso a una vez por semana.

¿Quieres descubrir cuál es el producto perfecto para tu cabello?

No dudes en siempre brindarle lo mejor a tu pelo; no importa el tipo de pelo, existen productos que lo ayudarán a crecer de manera sana de acuerdo a sus necesidades, y el usar la línea reinventada de Pantene con multivitaminas te ayudará a mantener el pelo fuerte, sano y con el largo que siempre has deseado. ​

