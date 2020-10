Obtén un maquillaje profesional con estos primers de impacto

Acondiciona tu piel para que luzcas con un rostro prácticamente perfecto

Una vez que has concluido tu rutina de limpieza y humectación, el paso número uno para lucir un maquillaje de estrella es usar un primer para acondicionar la piel antes de aplicar la base. El uso de este producto ayuda a suavizarla y empareja la superficie, reduciendo visualmente el tamaño de los poros y las arrugas finas.

Posterior a tu sesión de limpieza e hidratación es hora de utilizar el primer, puedes aplicarlo con los dedos o con una esponja (dependiendo de tus gustos). Puedes colocar solo una capa u optar por más capas de primer si tu piel lo necesita, si bien es recomendable aplicar el primer sobre todo el rostro, lo ideal es que te enfoques en las áreas de tu piel que más lo necesitan. Espera a que la piel absorba el primer y luego sigue con la base.

Existen en el mercado primers libres de aceite, corrector y con color, para que elijas el que más se adapte a las necesidades de tu cutis. Enseguida una lista con los mejores.

1. Primer para relleno de poros NYX:

Primer sin aceite ni talco, esta base con infusión de vitamina E ayuda a minimizar la apariencia de los poros, mata el brillo y prepara la tez para una aplicación de maquillaje suave. Es una prebase para el rostro para lograr looks de maquillaje mate con piel grasa. Oculta los poros con esta fórmula suave y sedosa antes de aplicar tus bases, correctores, polvos o bronceadores favoritos y disfruta de un uso prolongado del maquillaje.

Esta marca considera que los animales deben estar en nuestros brazos, no en un laboratorio. Todo su maquillaje está certificado por PETA libre de crueldad animal. No prueban ninguno de sus productos en animales.

2. Primer mate para rostro:

Elizabeth Mott Thank Me Later Face Primer para pieles grasas, minimizador de poros, primer de maquillaje de control de brillo para ocultar arrugas y líneas finas. Cosméticos sin crueldad animal. Obtén resultados matificantes instantáneos con una base que ilumina y equilibra el tono de la piel. Patea los poros visibles en la acera y crea un lienzo suave con nuestra imprimación para borrar poros.

Bloquea tu base con una base hidratante ligera que durará todo el día. La fórmula impermeable y no grasosa asegura que su mecha es lo único que brilla. Elizabeth Mott es una marca libre de crueldad en el programa Beauty Without Bunnies de PETA.

3. Maybelline New York Face Studio Master Primer, Blur + Smooth, 1 onza líquida:

Este primer difumina las imperfecciones de la piel y suaviza las líneas finas, imprima la piel para una aplicación uniforme del maquillaje sin una sensación grasosa. Fórmula ingrávida, a base de agua, no grasa, aplicar en todo el rostro antes de la base para un mejor resultado final de maquillaje o usar solo.

4. elf, primer facial hidratante, ligero, duradero, cremoso, hidrata, suaviza, rellena los poros y las líneas de expresión:

Producto que da un acabado mate natural, infundido con vitamina E. Transforma tu rostro en un lienzo liso e impecable, listo para la aplicación de maquillaje que dura todo el día. Fórmula infundida con uva, vitaminas A, C y E para ayudar a mejorar la tez e hidratar la piel. Difuminar uniformemente sobre el rostro y dejar secar antes de aplicar el maquillaje. Perfecto para todos los tipos de piel. Libre de crueldad, vegano y 100% libre de ftalatos, parabenos, nonilfenol, etoxilatos, triclosán, triclocarbán e hidroquinona.

5. Prebase de maquillaje Covergirl & Olay Simply Ageless:

Prepara la piel para obtener los mejores resultados, la prebase de maquillaje ayuda a maximizar los resultados de la base líquida. La base de la base combate los signos del envejecimiento, la fórmula nutritiva mantiene la piel con una sensación de frescura e hidratación. La botella viene con un dispensador de bomba para un uso fácil, los productos Covergirl están certificados por Leaping Bunny por Cruelty Free International, lo que significa que nunca se prueban en animales.