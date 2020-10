Oculta tus canas sin retoques de tinte con estos productos especializados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si no cuentas con tiempo para ir al salón de belleza a retocar tu raíz, existen algunas opciones económicas y prácticas para que puedas lucir tu cabello al máximo y sin una sola cana, viéndote siempre joven y atractiva.

1. L’Oreal Paris Root, Cover Up, temporal gris corrector en aerosol marrón oscuro:

Nuestro Magic Root Cover Up oculta los grises en segundos para obtener raíces impecables. Obtén una cobertura perfecta con nuestra fórmula liviana que no deja manchas ni residuos pegajosos cuando se seca, y que no contiene amoníaco ni peróxido. Perfecto para tintes intermedios o visitas al salón, este color de cabello en aerosol brinda cobertura rápidamente a las raíces grises en segundos. Dura hasta tu próximo champú.

Prueba nuestro lápiz de precisión. Para una mayor cobertura de canas, use Magic Root Cover Up, el corrector de raíces número uno en el mundo. Para una cobertura de canas más duradera, use el kit de raíz permanente de 10 minutos Root Rescue. Los tonos Magic Root Cover Up están formulados para combinar con su tono L’Oréal Excellence o Superior Preference, para una solución fácil y rápida del color en spray entre coloraciones.

2. Sombra instantánea para el cabello, polvo para líneas de cabello Sevich, corrector de raíz de cabello gris de cobertura rápida con toque de soplo:

Coloración rápida del cabello, usa un soplo de polvo para permitir que la raíz del cabello gris recupere rápidamente el vigor. El color es firme. Deja que el cabello se esponje, es resistente al sudor y fácil de limpiar. Seguro, sin parabenos, sulfatos ni peróxidos.

Además es fácil de llevar, paquete de bolsillo, muy adecuado para ponerlo en el bolso, mochila. Puedes cubrir tu cabello en 1 minuto. Abre la bocanada en la parte inferior sumergida en la cantidad de polvo para el cabello, a lo largo de la línea del cabello gris sumergido suavemente la raíz, complete el color de la línea del cabello ordenada.

3. Spray de retoque de raíz Clairol, marrón claro, 2 unidades:

Pulveriza los grises en segundos. El color temporal resistente al agua y de secado rápido dura hasta tu próximo champú, la forma más rápida de cubrir las canas con este spray de retoque de raíz Clairol.

4. Cubre canas con polvo de relleno gris, dos tonos en uno, marrón oscuro y negro:

Fill In Powder no solo rellena el cabello debilitado o las áreas caRevlon Root Erase color permanente para el cabello, tinte para el cabello con retoque de raíz en el hogar con cepillo aplicador para uso múltiple, cobertura de canas al 100%, rubio medio, sino que también ayuda a promover el crecimiento y prevenir la caída del cabello.

Fill In Powder Two Shades In One está disponible en 4 tonos divididos, es resistente a la lluvia, al sudor y se mezcla a la perfección para que nadie sepa que lo tienes puesto. Incluye compacto con espejo y aplicador de brocha. Ideal para cabellos finos, calvicie. Perfecto para cabello con mechas.

5. Revlon Root Erase color permanente para el cabello, tinte para el cabello con retoque de raíz en el hogar con cepillo aplicador para uso múltiple, cobertura de canas al 100%:

Retoque instantáneo de la raíz, la fórmula de tinte permanente para el cabello combina a la perfección con los principales tonos de color del cabello con una cobertura de canas del 100% para obtener resultados magníficos, como por arte de magia, nuestra fórmula de retoque de raíces transforma sus raíces para que coincidan con el color de su cabello en tan solo 5 minutos, ya sea en casa o en un tinte para el cabello de salón.

6. Rootflage Root Touch Up Hair Powder, color de cabello temporal, cobertura de canas, corrector de raíces, relleno de cabello adelgazante, champú seco, aplicador Kabuki 9 gramos:

El polvo de retoque temporal de raíz Rootflage camufla instantánea, rápida y fácilmente sus raíces claras, oscuras o grises para combinar con el color de su cabello entre visitas al salón, mientras da volumen y agrega cuerpo. 30 segundos para ayudar a mantener las raíces impecables. El exclusivo aplicador Rootflage está especialmente diseñado para el cabello, por lo que obtiene excelentes resultados sin ensuciar. Este es el mejor retoque de raíz de relleno disponible.

Cabello gris cubierto, raíces oscuras o claras, ahorra tiempo y dinero entre visitas al salón. Ayuda a extender el tiempo entre las citas en el salón. Ayuda a extender el tiempo entre lavados.