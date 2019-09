Ofertas de la semana: Hasta 58% de descuento en abrigos, zapatos, perfumes y más

Descubre las mejores ofertas en internet...

Esta lista de productos incluye los mejores descuentos de la semana en los sitios web más populares del momento, Amazon, Walmart y TJ Maxx. No dejes pasar el tiempo, ya que estas ofertas son por tiempo limitado y no vas a querer perderte la oportunidad de aprovechar estos precios únicos.

1. Perfume Design de Paul Sebastian: 46% de descuento

Previamente a $35.97, pero ahora por $19.50.

Agrega un toque de intriga a tu día con Design de Paul Sebastian. En esta fragancia distintiva, la madreselva y el clavel picante se mezclan perfectamente con cítricos, cálidas notas almizcladas y rosas para crear un aroma delicioso que durará todo el día. Ideal para usar por la mañana antes de dirigirte al trabajo y disfrutar de la sensación instantánea de confianza y emoción que trae.

2. Blazer con magas 3/4 de Maison Jules: 40% de descuento

Previamente a $59.50, pero ahora por $35.70.

Dale brillo y encanto a tu look con este versátil blazer de frente abierto de Maison Jules. El blazer con mangas 3/4 es perfecto para esta temporada de otoño y los puedes usar tanto para un look casual de todos los días o un look formal para salir. Ademas, viene en color azul, gris, bordó y beige.

3. Sandalias de cuero con tacón de Coach: 50% de descuento

Previamente a $175, pero ahora por $87.43.

Confeccionado en cuero liso, estas sandalias con tacón de Coach con punta abierta agregan un estilo único a tu look. Cuenta con una delgada correa para el tobillo y la hebilla signature de Coach para un toque icónico. El tacón es de 3″ y son ideales para el uso diario. Vienen en color negro y marrón claro.

4. Cartera crossbody de DKNY: 45% de descuento

Previamente a $148, pero ahora por $79.99.

La cartera Bryant Dome de DKNY de estilo minimalista es una opción perfecta para mujeres activas y elegantes. Cuenta con una correa para el hombro de cadena de 23″, un cierre con cremallera superior, un bolsillo interno con cremallera, una placa con el logo frontal y una placa con el logo en tono dorado. Su tamaño es de 8.5″ de largo, 5.5″ de alto y 2.5″ de ancho. Viene en color marró, rojo, naranja, marrón claro, verde y rosa.

5. Abrigo impermeable de Columbia: 33% de descuento

Previamente a $60, pero ahora por $39.99.

Este abrigo impermeable de Columbia es ideal para estar seca y caliente esta temporada de otoño. Este abrigo de alta calidad es ligero y caliente y cuenta con bolsillos con cremallera, corte en la cadera, cuello de soporte y capucha y puños ajustables. Ademas, el sistema de ventilación posterior permite una comodidad transpirable en un rango de temperaturas.

6. Calentador eléctrico de Costway: 48% de descuento

Previamente a $99.99, pero ahora por $51.99.

El calentador de torre radiante de cuarzo es una excelente opción para usar como fuente de calefacción adicional durante los meses de clima frío. Proporciona calor rápido y silencioso con 2 configuraciones de calor y el peso ligero del calentador permite un fácil transporte. Ademas, es seguro y saludable: no produce olores, productos químicos ni humos, y no genera polvo. El exterior del calentador no se calienta tanto para reducir el riesgo de quemaduras de cualquier persona o cualquier cosa que toque el calentador.

7. Cardigan de lino de Donna Karan: 58% de descuento

Previamente a $145, pero ahora por $60.90.

El cardigan largo de lino de Donna Karan es un articulo que debes tener esta temporada de frío. Presenta un frente abierto con bolsillos de parche clásicos y mangas largas. Se puede usar con un vestido y zapatos para darle un look elegante o con jeans y una camisa para un look más casual. Viene en color gris y rosado y es de 43″ de largo.