Ofertas de la semana: Hasta 60% de descuento en productos para el hogar

Encuentra los mejores descuentos en internet...

Esta lista de productos incluye los mejores descuentos de la semana en los sitios web más populares del momento, Amazon, Walmart y TJ Maxx. No dejes pasar el tiempo, ya que estas ofertas son por tiempo limitado y no vas a querer perderte la oportunidad de aprovechar estos precios únicos.

1. Aspiradora robótica de Eufy: 22% de descuento

Previamente a $229.99, pero ahora por $179.99.

Esta avanzada aspiradora robótica es capaz de aspirar, barrer y trapear los pisos para mantenerlos limpios y relucientes. Con su nuevo y potente motor de funcionamiento silencioso aspira a máxima potencia por hasta 100 minutos. Cuenta con cubierta de vidrio anti rayas, sensor infrarrojo y tecnología de detección de caídas, además se recarga automáticamente y es la más delgada del mercado.

2. Plancha con control de temperatura de Mainstays: 21% de descuento

Previamente a $24, pero ahora por $18.96.

Amplía las capacidades de tu cocina con la plancha de control de temperatura de 20″. Esta unidad cuenta con una cocina grande y antiadherente, esfera de control de temperatura, y se desmonta para poder lavarla con facilidad. Es ideal para cocinar tu comida en cualquier lugar de su casa.

3. Calentador de Lasko: 43% de descuento

Previamente a $35, pero ahora por $20.10.

El calentador de cerámica de 1500W de Lasko es ideal para esos días fríos en casa o en la oficina. Su tamaño es pequeño pero proporciona un calor eficaz y constante que se puede regular en 3 configuraciones diferentes y cuenta con un termostato ajustable y ajuste automático que evita que se caliente demasiado. Viene en color plateado y negro.

4. Antena de TV digital de U Must Have: 60% de descuento

Previamente a $69.95, pero ahora por $27.95.

La antena de TV de U Must Have es ideal para ver cientos de canales en alta definición sin tener que pagar una factura mensual por cable, ya que esta encuentra y transmite todos los canales disponibles dentro de un radio de 80 millas. Además, filtra las señales de celular y de FM para tener una imagen más nítida, menos ruido y acceso a más canales. Se puede ocultar detrás de una imagen o televisor ya que no posee partes expuestas y cuenta con garantía de por vida.

5. Difusor de aceites aromáticos de Sawpy: 50% de descuento

Previamente a $63.98, pero ahora por $31.99.

Este difusor de aceites aromáticos no solo te ayuda a llenar tu habitación con una fragancia relajante, sino que también hace de una decoración excelente para tu hogar. Su capacidad es de 400ml, con una gran salida de vapor, tiene una duración de 7 a 10 horas. Además, es muy silencioso y se apaga de manera automática por lo que lo se puede usar mientras duermes.

6. Aspiradora DC33 multi piso de Dyson: 36% de descuento

Previamente a $279, pero ahora por $179.

Esta aspiradora Dyson sin bolsa es ideal para mantener todos nuestros pisos limpios y libres de suciedad. Cuenta con tecnología Root Cyclone para capturar las partículas microscópicas y un filtro HEPA de por vida que elimina los alérgenos y bacterias, además tiene 2 años de garantía.