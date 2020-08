Ofertas del día: En tenis y zapatos Adidas

¡Una marca que todos quieren, y representa calidad!

¿A quién no le gusta aprovechar una buena oferta, y más en productos y artículos que necesitamos o simplemente queremos mucho? Adidas es una marca deportiva original, impulsada por la innovación y un sesgo hacia la acción. No importa si tienes un estilo de vida deportivo o no, el calzado Adidas va con todo. Mira algunos de los estilos más populares.

1. Tenis de baloncesto adidas D Rose:

Disponible en 4 colores a escoger, y en tamaños desde 6.5 a 16 US.

Vienen en 40 opciones de colores a escoger, en tamaños desde 5 al 11 US.

3. adidas Originals Men’s Seeley Sneaker:

Tenis Adidas de hombre con suela de goma. Vienen en 29 opciones de colores a escoger en tamaños hasta 14 US.

4. Tenis adidas Cloudfoam Pure para mujer:

Tenis adidas de mujer. La plataforma mide aproximadamente 0-3 pulgadas. La apertura de entrada del pie mide aproximadamente 6-12 pulgadas alrededor. Plantilla con memoria Cloudfoam y forro textil. Vienen en tamaños hasta 12 US.

Más opciones ¡aquí!