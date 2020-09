Ofertas del regreso a clases: Los surtidos y servicios que beneficiarán a estudiantes de todas las edades

Regreso a clases

Ya sea que vayas a la escuela o estudies desde casa, Target lo tiene todo listo para que te prepares de manera segura, fácil y asequible.

Este otoño no tendrá nada de rutinario el regreso a clases. Pero hay una constante con la que puedes contar: Target. Así que, si vas a comprar una mochila o a preparar una estación de aprendizaje en el comedor para los peques, o a decorar un cuarto en el dormitorio de la universidad o crear un acogedor rincón para estudiar en casa para tu estudiante universitario, Target está aquí para ayudarte con preparativos seguros, convenientes y asequibles.

“Estudiar este otoño se verá y se sentirá muy diferente este año, y las familias están lidiando con muchas cosas”, afirma Jill Sando, vicepresidenta ejecutiva y directora general de comercialización, marcas propias y estilo de Target. “Queremos que nuestros clientes sepan que estamos aquí para ellos, sin importar lo que pase. Por lo tanto, estamos haciendo lo que Target hace mejor: escuchar sus necesidades cambiantes y diseñar productos increíbles y asequibles y experiencias de compras seguras, sencillas y sin estrés que les permitan enviar a sus hijos a la escuela o a la universidad, o que se acomoden para estudiar en casa, en sus términos”.

Con un poco de ayuda de Target, los preparativos para la escuela o la universidad realmente pueden resultar super fáciles…



Paso 1: Consigue todo lo de tu lista

¿Mochilas y cajas de marcadores y crayones? ¡Listo! ¿Decoración de moda para los dormitorios universitarios, escritorios y todos los deliciosos snacks? Sí. Target tiene todo lo que vas a necesitar, cualquiera que sea la situación de aprendizaje, incluyendo marcas nacionales como Crayola y Five Star, además de miles de productos exclusivos de marcas propias a un valor que solo se encuentra en Target.

Favoritos para niños en edad escolar: una amplia variedad de artículos de Up & Up, mochilas de calidad, accesorios y artículos indispensables de ropa, incluyendo opciones adaptadas de Cat & Jack, trajes brillantes, accesorios y tecnología de More Than Magic, ropa de moda y mucho más de Art Class y ropa deportiva y artículos deportivos de la nueva línea All in Motion de Target. Encontrarás fabulosos estampados animales, pantalones de mezclilla elásticos y lindas camisetas con diseños gráficos, además de las marcas favoritas de los niños. (Fortnite, Frozen de Disney y Harry Potter).

Lo esencial para los universitarios: ropa de cama y decoración con estilo de Room Essentials, un montón de llamativa tecnología de Heyday y la flexibilidad para crear sus propios looks perfectos con ropa y accesorios de Wild Fable, Original Use y All in Motion. También les encantará la moda de jeans de Target, opciones sofisticadas de iluminación para dar luz a cualquier espacio, y muchas sorpresas funcionales como, por ejemplo, muebles apilables, cestos para lavandería plegables y opciones de almacenamiento creativas.

Y si necesitas un poco de ayuda para conseguir todos esos artículos, la herramienta School List Assist te permite encontrar la lista de suministros de tus hijos en Target.com y agregar todo a tu carrito con solo un clic. Y los estudiantes universitarios apreciarán la lista de regalos para la universidad de Target y nuestra experiencia de vista de 360 grados de dormitorios virtuales desde los que se puede comprar que les permite ver cómo se verán los artículos en el contexto de los cuartos reales.

Paso 2: Compra a tu manera con opciones de entrega y envío de pedidos seguras y fáciles

Los miembros de equipo siempre están listos para ayudarte a comprar con confianza en las tiendas con constantes medidas de seguridad. Y también tienen muchas maneras adicionales de comprar de manera rápida y conveniente, entre ellas, opciones de entrega y envío de pedidos sin contacto con el cliente:

Entrega el mismo día con Shipt : pide a un comprador personal que te traiga tu pedido directamente a tu puerta en tan pronto como una hora. Disponible en la mayoría de áreas con un cargo por membresía o por entrega.

Servicio Order Pickup : compra miles de artículos en Target.com o en la aplicación de Target desde la comodidad de tu sofá y, después, recógelos en tu tienda local de forma gratuita. Disponible en todas las tiendas Target.

Servicio Drive Up : haz tu pedido a través de la aplicación de Target, dirígete al lugar designado en el estacionamiento de Target, y un miembro de equipo te traerá todo a tu automóvil. Disponible en la mayoría de las tiendas Target.

Envío gratis en dos días: compra en Target.com o la aplicación de Target en cualquier momento para aprovechar el envío gratuito en dos días en pedidos en línea de $35 o más o cuando usas tu tarjeta RedCard.

Paso 3: Ahorra en grande

Independientemente de cuándo y cómo elijas comprar, encontrarás un precio increíble a diario en Target durante toda la temporada. Asegúrate de ver Target Circle para obtener aún más ahorros.

Brindemos por los preparativos más fáciles y seguros que nunca, y por un excelente aprendizaje de la forma que sea. Para obtener aún más inspiración, echa un vistazo a nuestros centros para la escuela y la universidad en Target.com.