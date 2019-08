Opciones de teléfonos inteligentes económicos para comenzar el año escolar

Celulares para toda la familia, a precios accesibles para mantener tu presupuesto.

Justo a tiempo para el comienzo del nuevo año escolar, T-Mobile refuerza su línea de smartphones a precios accesibles. Ahora puedes obtener 4 líneas y 4 teléfonos nuevos incluídos por $40/mes por línea; para toda la familia.

T-Mobile anunció que clientes pueden elegir entre varios teléfonos inteligentes a precios accesibles, tras 24 créditos mensuales en la factura cuando agregan una nueva línea de voz. Eso significa que uno podría conseguir cuatro teléfonos nuevos y cuatro líneas por sólo $40/mes por línea. ¿Desde cuándo las matemáticas se volvieron tan agradables? Además de todos estos ahorros, dos nuevos teléfonos se están uniendo a la línea de teléfonos accesibles del Un-carrier: el Samsung Galaxy A10e y el Galaxy A20.

Algunos de los teléfonos disponibles son:

El nuevo REVVLRY™, la última generación de la familia REVVL

El nuevo Samsung Galaxy A10e

Y no hay necesidad de arruinar tu presupuesto de regreso a clases, porque con el plan económico Magenta, puedes obtener cuatro líneas de llamadas ilimitadas, texto y datos de alta velocidad en la red del Un-carrier por solo $40 al mes por línea con pago automático, para toda la familia. Obtendrás el mejor plan ilimitado con impuestos y honorarios incluídos, punto de acceso ilimitado de alta velocidad con wifi de 3 GB al mes, Netflix y la mejor atención al cliente en inalámbrico con un equipo de expertos, y protección gratis contra llamadas estafas para combatir los robocalls. Los clientes también obtendrán materiales gratis y descuentos semanales de parte de los martes de T-Mobile junto con beneficios de viaje incomparables. Y cuando cambias a T-Mobile, puedes traer tu descuento de empleado o afiliado elegible para tener hasta $15 de descuento por mes para líneas individuales y $30 de descuento por mes para familias.

Para obtener más información sobre las últimas ofertas de T-Mobile, visita https://www.t-mobile.com/offers/free-cell-phone-with-plan.

Las ofertas son por tiempo limitado; sujeto a cambios. Magenta: Si están congestionados, los clientes que utilicen >50 GB/mes pueden notar velocidades reducidas debido a la priorización. Transmisiones de vídeo a 480p. Sin Pago automático, $5 más/línea; puede no reflejarse en 1o 1 o factura. Tethering: 3 GB de datos de alta velocidad y luego ilimitados en nuestra red a velocidades 3G máximas. Póngase en contacto con T-Mobile antes de cancelar el servicio móvil para continuar con los pagos del dispositivo, o los créditos se detienen y el saldo restante en el dispositivo a precio completo es debido. Teléfonos gratuitos: Impuesto sobre el precio previo al crédito adeudado a la venta. Se requiere un acuerdo financiero. Precios de ejemplo: REVVLRY: $0 down + 8.34/mo x 24; precio de precrédito: $200. 0% TAE. Precios para clientes bien calificados. Máximo 12/cuenta. Hasta $200 en créditos de factura; debe estar activo y en buen estado para recibir créditos; permitir 2 ciclos de facturación. Puede no ser combinable con algunas ofertas o descuentos (por ejemplo, Carrier Freedom).