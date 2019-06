¿Para qué sirve el estimulador eléctrico MATEHOM?

Es una ayuda extra para cuando quieres tonificar tu cuerpo...

Si tienes una lucha constante para lograr tonificar los músculos de tu cuerpo, el estimulador eléctrico MATEHOM puede ser una opción que te ayude a por fin lograrlo.

Con su utilización, a través de corriente, envía directamente una señal a los músculos y promueve el movimiento necesario para que se tonifique. Todo lo que tienes que hacer es ajustar las almohadillas a tu cuerpo y permitirles ejercitar tus músculos.

Asegúrate de que el cuerpo está limpio antes de cada uso, se recomienda usarlo después del baño, o en la mañana antes de comenzar tu día con las actividades regulares. Incluye un hidrogel para uso de hasta 30 veces, luego debes sustituirlos cuando notes que el rendimiento de conducción ha disminuído o que esté muy gastado.



Este estimulador eléctrico MATEHOM no sólo puede dar forma a tu trasero y tonificarlo, si no también a los muslos y caderas, y además puede reducir el dolor muscular, consiguiendo un efecto de masaje.

Este estimulador es para dar forma al cuerpo y fortalecer los músculos. Puede ayudar a tonificar, apretar, darle firmeza a las áreas del cuerpo que lo necesiten, y hasta quemar grasa para la pérdida de peso. Viene con 6 modos y 10 velocidades de intensidad para que uses el que mejor te convenga.