¿Para qué sirve el jabón de aceite de vívora de cascabel?

Las opciones naturales siempre te darán mejores resultados.

El jabón de aceite de vívora de cascabel es extremadamente popular en México y muy difícil de encontrar en otros lugares. El jabón de serpiente de cascabel ayuda en el tratamiento de la piel como, erupciones, urticaria, líneas de expresión, todo tipo de úlceras varicosas; combate las espinillas negras, las imperfecciones de la piel como el acné, las llagas y las picadas de mosquitos. Y como beneficio extra, también previene la calvicie.

Este jabón no contiene alcaloide, lejía o ácidos. Está hecho de minerales y hierbas.

Dirección de uso: mojar la zona afectada o necesitada con agua tibia. Aplicar el jabón y hacer abundante espuma. Dejar por 10 minutos. Luego enjuaga con agua fría. Repite de 2 o 3 veces al día o según las indicaciones de un médico.

Consejos y trucos: No laves en exceso ni uses exfoliantes ásperos. Recuerda, el acné no es causado solo por la suciedad. Dos lavados suaves al día son suficientes, porque demasiada limpieza puede dejar tu piel irritada y seca, lo que provoca que las glándulas produzcan más aceite, y eso aumenta la probabilidad de que aparezcan más granos. Usa productos sin aceite o no comedogénicos (aquellos que no obstruyan los poros) en tu cara.

No exprimas tus granos, ya que al explotarlos pueden hacer que las bacterias del acné penetren más en la piel. La recolección puede llevar a una mayor inflamación y cicatrización permanente. Además, con su uso recurrente notarás como las líneas de expresión en la piel van desapareciendo.