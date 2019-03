¿Para qué sirve el te verde y cuáles son los mejores?

Complementan tu plan de ejercicios y alimentación...

Foto: Wikimedia by Kanko

El té verde se usa como infusión de medicina natural. Tiene propiedades para bajar de peso, mejorar la agilidad mental, para mejorar trastornos intestinales, dolores de cabeza, dolor de huesos y osteoporosis, entre muchas otras cosas. Mira a continuación algunas de las mejores opciones.

1. Té verde de Ballerina:

Three Ballerina se puede tomar frío o caliente, en la noche o en la mañana y no contiene cafeína, tampoco tiene aditivos químicos. En cuanto a cómo tomarlo, se recomienda comenzar por pequeñas cantidades y aumentar gradualmente la cantidad.

Hay más de 450 personas que han dejado una reseña sobre este té de Three Ballerina y tiene un promedio de 3,7 estrellas. Según las recomendaciones de quienes lo han usado, es un excelente laxante, así que ten eso en cuenta cuando lo vayas a tomar.

2. Té verde de TEAVANA:

El té verde de Teavana puede tener un sabor fuerte pero rico. Este paquete de té combina ingredientes cítricos y añade hierbabuena para que al beberlo su sabor sea refrescante. Este paquete incluye 60 sobres, siempre debes de consumirlo por las mañanas, porque tiene un alto contenido de cafeína, pero sin los efectos del café.

3. Té Colly Chlorophyll:

El té verde Colly Chlorophyll Plus Fiber Belly Fat Slimming fortalece la desintoxicación natural del cuerpo, así que se eliminan toxinas y se reduce la inflamación. También reduce la inflamación de la piel, el acné, pecas y manchas oscuras. Cada caja contiene 15 bolsas, y se sugiere que se tome una taza antes de ir dormir.

4. Té verde Premium Matcha:

El té verde que te ayudará a perder peso de forma 100% natural. Lo más interesante y divertido es que puedes usar el té Matcha en batidos, recetas para hornear, incluso para hacer deliciosos helados de té verde. Entre sus atributos, destacan que es potenciador del metabolismo, o sea, que podrás quemar más calorías fácilmente durante el día y verás resultados más inmediatos.

Matcha no solo beneficia la salud física, si no el estado mental: mejora la concentración, mejora la memoria y da más energía. La relación de calidad y precio es muy acertada. Es un té de gran tradición en japón y que llegó a occidente para quedarse. No hay mejor garantía que el conocimiento ancestral.