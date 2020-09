¿Para qué sirve la vitamina C, además de proteger el sistema inmune?

Suplementos

Una vitamina que no solo sube tus defensas.

La vitamina C o el ácido ascórbico es muy popular por subir las defensas, proteger el sistema inmune y por ser un antioxidante muy potente que protege a las células de la oxidación. La vitamina C la puedes encontrar en productos para la piel, cremas, en pastilla efervescentes, cápsulas y en shots. La vitamina C tiene otros beneficios que aporta a tu organismo, que tal vez desconocías. Estos son algunos de los beneficios de tomar vitamina C regularmente.

Los beneficios de tomar vitamina C es que puede ayudar aumentar la acidez en la orina, esto ayuda que las bacterias se eliminen mediante la orina. Un consumo regular sin duda hará que no tengas ninguna infección urinaria. La vitamina C es buena para controlar la presión arterial alta tanto la presión arterial sistólica y diastólica. Se ha comprobado que un consumo regular puede mantener una presión arterial controlada.

Obviamente el consumir vitamina C, subirá tus defensas y mantendrá tu sistema inmune fuerte. Pero, qué mejor que consumirlo para prevenir otros problemas y no solo subir tus defensas. El consumo máximo de vitamina C debe ser de 2000 mg por día.

¿Para qué sirve la vitamina C? Sin vitamina C no habría colágeno en el organismo. El colágeno es necesario desde para cuidar las articulaciones, huesos y hasta para poder acelerar el proceso de cicatrización. Y, se necesita de vitamina C para su producción y para una mejor absorción. La vitamina C puede ayudar a mantener tu piel este protegida de daños como: radicales libres, estrés oxidativo y envejecimiento prematuro.

La vitamina C puede prevenir las arrugas, porque es un antioxidante y previene el daño en las células. Al mejorar la producción de colágeno, hace que tu piel esté lisa y sana. Una manera de consumir vitamina C es combinándolo con colágeno. El cólageno en polvo lo puedes combinar con agua, jugos o batidos.

La vitamina C es buena para mejorar la absorción del hierro. El hierro es necesario para poder prevenir anemia, hacer crecer el cabello y producir glóbulos rojos para transportar el oxígeno en el cuerpo. Al consumir diariamente vitamina C, ayuda a que no haya una deficiencia de hierro y a que se absorba mucho mejor; ya sea que lo consumas en alimentos o en suplementos.

Un beneficio de la vitamina C es que puede mejorar la memoria, pues al ser un antioxidante combate el estrés oxidativo. La vitamina C ayuda a que no haya problemas en el sistema nervioso central. Una manera de consumir vitamina C, es en gomitas que tienen un rico sabor.

