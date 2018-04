¿Para qué sirve la vitamina C y cuáles son sus beneficios?

Al añadir la vitamina C a tu rutina diaria puedes lograr...

La vitamina C es una de las vitaminas más populares que nos recomiendan ingerir a diario para el cuidado de nuestra salud. Se usa como suplemento y ayuda principalmente para calmar los síntomas del resfriado. La vitamina C también es muy efectiva para la formación de colágeno, puede actuar como un antioxidante, mejora la salud de la piel, tiene efectos antidepresivos, y previene la pérdida de tejido óseo ayudando en la salud de los dientes, huesos y cartílagos.

Algunos productos donde puedes conseguir la vitamina C son:

1. Viva Naturals – Vitamin C:

Esta fórmula sinérgica de vitamina C está libre de pesticidas e impurezas, proporcionando 1,000 mg de vitamina C por cápsula y 25 mg de bioflavonoides cítricos y escaramujos para una mejor absorción y una biodisponibilidad óptima. Promueve una visión saludable y apoya la salud del corazón.

La vitamina C es un precursor natural de la prolina y la lisina, dos aminoácidos esenciales para la formación de colágeno. El colágeno proporciona estructura y soporte a los órganos, ayudando a mantener la apariencia de una piel más firme y juvenil. Principalmente conocida como un refuerzo del sistema inmunológico, la vitamina C en este producto también ayuda a absorber el hierro, y a neutralizar los radicales libres. Estas cápsulas vegetarianas son fáciles de tragar y suaves en el estómago, eliminando la incomodidad comúnmente asociada con las tabletas grandes de vitamina C. Es la #1 más vendida en Amazon dentro de su categoría.

Esta caja del suplemento Emergen-C incluye 30 paquetes individuales de la mezcla de bebidas gaseosas con sabor Super Orange . También viene con otros 20 sabores como el de fresa. Cada porción ofrece 1,000 mg de vitamina C lo que equivale a más de 10 naranjas en los beneficios para la salud. Ayuda a respaldar el sistema inmune con Vitamina C y otros antioxidantes con Vitaminas B y electrolitos. Esta mezcla de bebida vitamínicas es un polvo que se disuelve rápidamente en agua; es gaseosa, refrescante y sin cafeína.

La mezcla de vitamina C de Emergen-C es una manera de ayudar a apoyar tu sistema inmune como parte de tu rutina diaria de bienestar. Las mezclas de bebidas de vitamina Emergen-C están hechas con sabores de frutas reales y naturales, además no tienen endulzantes artificiales y no contienen cafeína. Simplemente agrega de 4 a 6 onzas de agua para un aumento de la efervescencia de cítricos. Es uno de los favoritos en Amazon con más de 2,500 reviews. Personalmente este suplemento es uno de mis favoritos. Uso a diario el de sabor a fresas.

Algunos alimentos ricos en vitamina C:

Naranjas

Fresas

Papaya

Toronjas

Guayaba

Kiwi

