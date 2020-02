¿Para qué sirven las computadoras All-in-One? Mira sus características y 4 modelos por menos de $600

¡Una computadora todo en uno!

Desde hace unos años que las computadoras All-in-One o AIO son muy elegidas por los clientes. Estas son computadoras de escritorio, que sólo están formadas por una pantalla, sin necesitar una PC extra. Son perfectas para trabajos ligeros y aportan mayor comodidad que cualquier laptop.

Estas computadoras All in one cuentan con todas sus partes integradas en una pantalla, generalmente de más de 20”, creando un dispositivo fácil de instalar en cualquier lugar, cómodo y también muy estético. Ideales para el trabajo, la casa o home office, estas computadoras ocupan en general poco espacio y te brindan una gran pantalla en donde puedes trabajar. Por sus características, son recomendadas para trabajos ligeros de Office, mails e Internet.

Algunos modelos incluyen periféricos como teclado o ratón, y en la misma pantalla encontrarás altavoces, cámara y micrófono incorporados. Por contar con el teclado y el ratón por separado, usar estas All in One suele ser muy cómodo ya que ajustas estos dispositivos a tu posición. En general, el funcionamiento de estas computadoras es muy silencioso y los precios suelen ubicarse en una gama media dentro del mercado de las computadoras.

A continuación te mostramos 3 opciones de computadoras AIO que puedes encontrar en Amazon por menos de $600, de las marcas Acer, HP, Dell y Lenovo.

Con una pantalla de 23.8” en HD esta computadora de Acer tiene un diseño muy compacto. En relación a su funcionamiento, esta computadora incluye un procesador Intel Core i5, 8GB de RAM y 1TB de memoria interna. Cuenta con altavoces, su cámara web se puede quitar y en la parte trasera tiene puertos USB, HDMI, Ethernet, de audio y lectores de tarjetas de memoria.

Se trata de la computadora All-in-One más vendida de la guía y que tiene una valoración generalmente positiva en Amazon. Los clientes comentan que es una computadora con buenas prestaciones y a un precio muy adecuado. Su diseño es muy moderno y compacto, por lo que ocupa poco espacio en la mesa, y tiene una construcción de calidad.

En esta computadora de HP encontramos una pantalla de 21.5” en calidad HD, con cámara web, micrófono y altavoces integrados en todo el frente. Esta All-in-One también presenta un diseño muy compacto y más futurista, y además permite ajustar la inclinación de la pantalla para ofrecer mayor comodidad. Cuenta con un procesador AMD A4, 4GB de RAM y 1TB de memoria interna. En cuanto a su conectividad, incluye bandeja para CD/DVD, 4 puertos USB, 1 HDMI, 1 Ethernet y 1 salida de audio.

Con 4.3 estrellas, esta es la computadora mejor valorada de la lista y cuenta con un precio menor a $450 en Amazon. Los clientes mencionan que es una computadora ideal para trabajar en casa o pasa estudiantes, con un precio adecuado por sus características. Por sus 4GB de RAM, no es adecuada para realizar muchas tareas al mismo tiempo.

Con una pantalla de 23.8” en calidad Full HD, esta computadora Dell tiene un diseño muy sencillo y funcional. Destaca su pantalla de gran calidad, con tecnología anti-reflejos y paneles IPS, brindando una gran fidelidad de colores. Incluye un procesador AMD A9, 8GB de RAM y 1TB de memoria interna.

De la marca Dell, esta All-in-One tiene un precio menor a $500 en Amazon y no cuenta con reviews todavía. En la parte trasera tiene 1 puerto HDMI, 1 Ethernet, 4 USB, 1 salida de audio y un lector 3 en 1 de tarjetas. Además, en su pie cuenta con un organizado de cables para mantener tu escritorio organizado. No cuenta con cámara web y se trata de una computadora ideal para trabajos visuales por la gran calidad de su pantalla.

En el último lugar de la lista encontramos esta computadora de Lenovo, con una pantalla de 23.8” y un pie circular, que aporta mucha estabilidad. Tiene un procesador AMD Ryzen 3 de 3.2Ghz, 8GB de RAM y 1TB de memoria interna. Cuenta con una cámara web retráctil que puedes guardar cuando no la usas y altavoces incorporados. Incluye un lector de tarjetas 3 en 1, 3 puertos USB, 2 HDMI y 1 de salida de audio.

Esta All-in-One de Lenovo tiene un diseño moderno y simple, con características que la hacen ideal para ser una computadora de todos los días. En Amazon, los clientes comentan que es un producto con una buena relación precio-calidad, perfecto para tareas sencillas y trabajar en casa.

