Perfumes de mujer: Las 9 opciones más buscadas para regalar el Día de las Madres

Un regalo clásico que nunca pasa de moda....

No hay mejor momento para estrenar un perfume nuevo, que el Día de las Madres. Es un regalo clásico que a toda mujer le gusta. ¿Pero, cuál comprar es la pregunta? Comprar un perfume puede abrumarnos por tanta variedad nueva que van constantemente saliendo al mercado.

Si bien es cierto que muchas veces ya las mujeres tienen sus preferencias, con este tipo de regalo les damos la oportunidad de intentar probar fragancias nuevas. Mira las 9 opciones de perfumes más populares para regalar el Día de las Madres.

1. Bella Rosa de Oscar de la Renta:

Una fragancia de Oscar de la Renta, con notas de pimienta rosa, rosa y pachulí. Viene en una presentación de 100ml en una coqueta botella de lujo.

Este aroma floral está destinado a hacerte sentir alegre y sensual. Es un perfume fresco que destaca tu lado romántico y seductor. Puedes usarlo a diario sin importar cuál sea la dinámica de tu día a día.

2. Sofía de Sofía Vergara:

Sofía es una fragancia oriental floral con notas de salidas de ciruela, zarzamora y capullos del grosellero. Su corazón late con el sensual perfume de las rosas, la violeta y la orquídea. Y su fondo amaderado está compuesto de vainilla y sándalo.

Su envase tiene como inspiración la esmeralda, piedra preciosa de Colombia. Sin duda alguna, es un perfume creado para que las mujeres se sientan irresistibles y glamurosas a donde quieran que vayan.

3. Rosa Verde de Valentino:

Las notas de salida son la rosa verde, jengibre, bergamota y petit grain de Paraguay. El corazón de esta fragancia de magnolia, rosa y olivo oloroso y su fondo es de yerba mate y almizcle.

Es un perfume creado para ambientar la primavera. Es una esencia verde, floral, refrescante, envolvente y delicioso que renueva las notas aromáticas de la mítica casa de diseño.

Es un exótico y delicioso aroma que mezcla esencias de coco y sándalo. La fragancia de este splash es una sensual y misteriosa combinación de aromas que hacen resaltar el lado sexy de la mujer.

Es la dosis necesaria para sentirte fabulosa y despertar los sentidos de quienes la perciben. Un perfume de larga duración que simplifica maravillosamente femineidad y sensualidad en una sola fragancia.

5. Women de Calvin Klein:

Esta fragancia fue creada por Raf Simons como director creativo de la casa Calvin Klein. La botella presenta al ojo femenino como una metáfora de una visión del mundo y un reflejo de uno mismo. Creado por la artista Anne Collier, el motivo de arte visual representa un emblema de la campaña de mujeres y sirve como fuente de fuerza y emoción.

Sus ingredientes son a base de eucalipto, y cedro para una composición amaderada y de flora. Inspirada en la libertad inherente y la realidad empoderada de las mujeres modernas, esta fragancia celebra el espíritu y poder femenino.

6. Alien de Thierry Mugler:

Este perfume es muy conocido por su suave fragancia de jazmín, madera, vainilla, incienso y ámbar blanco. Viene en una botella de cristal opaco.

Su fragancia oriental amaderada combina a la perfección con las actividades al aire libre. Además, su aroma suave y elegante lo convierten en un regalo perfecto para cualquier mujer moderna.

7. Bloom de Gucci:

Gucci presenta Bloom bajo la visión creativa de Alessandro Michele. Esta es la tercera edición de Bloom que mantiene las escencia originales de jazmín,

Si buscas una fragancia muy feminina, ésta viene con aroma delicado de rosa y el osmanto. Te sentirás siempre fresca.

8. Anniversary de Vera Wang:

El perfume Anniversary de Vera Wang viene con fragancia de mandarina y la bergamota, lo que hace que se sienta fresco y suave al contacto. También se caracteriza por ser floral, y de con aroma a cedro, ámbar y lirio.

Vera Wang presenta esta fragancia floral afrutada, con muy buena fijación, dirigida a mujeres jóvenes principalmente. Es un perfume versátil que se adapta tanto para el día como para la noche.

9. MK de Michael Kors:

El perfume Michael Kors viene en una botella de cristal en forma rectangular, que contiene una mezcla de aromas de flores e incienso, dándole así un toque suave y dulce a la fragancia.

Esta versión del perfume es muy sofisticada y fue lanzada en el año 2000. Personalmente lo he utilizado por mucho tiempo y a mí me encanta su aroma floral y muy sensual. Es un perfume que catalogan como 5 estrellas las personas que lo han comprado en Amazon, ya que no es necesario utilizar tanta cantidad al aplicarlo y su fijación dura todo el día.