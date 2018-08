Piñaterapia: técnica para moldear tu figura

Conoce el procedimiento y recomendaciones para este tratamiento

En muchas ocasiones nos miramos al espejo y nos nos vemos como quisieramos porque tenemos un poco de barriga. No nos sentimos conformes y si esa barriguita también esta flácida y blandita; mas le añadímos que hemos tenido hijos como es mi caso de ser Madre de Dos, sin duda nos desanimamos porque nosotras queremos tener ese abdomen tonificado nuevamente después del embarazo. Muchos no sabemos que existen los masajes terapéuticos para ayudar con esos problemas, pero ahora les presentó una técnica única para moldear tu figura.

Recuerda que no solo es cuestión de estética, sino también de bienestar mental en relación a nuestra confianza y autoestima, por eso quiero que conozcamos la Técnica Hincapie del Gloria Hincapie, que brinda la oportunidad de moldear el cuerpo sin necesidad de dietas ni ejercicios, una técnica estudiada y especial que ha tenido mucho éxito en los pasados 35 años. Aquí los detalles sobre la Piñaterapia…

¿Por qué se conoce como Piñaterapia?

Es un concepto de Gloria Hincapie mejor conocida como la Técnica Hincapie que es con productos creados totalmente con piña, así podemos moldear el cuerpo de muchisímas personalidades, comunicadores y figuras públicas entre ellas actrices como Roselyn Sanchez, Carmen Villalobos, actores como Cristian De La Fuente, reinas de bellezas como Dayanara Torres, Alicia Machado, modelos como Anne Marie Kortright, entre otros.

La Piña es conocida como una fruta diurética y desintoxicante. Además de sus contenidos de vitaminas C, B1, B6, acido fólico, compuesta en su mayoría de agua y mucha fibra.

¿Cual es la diferencia de su técnica?

Nosotros trabajamos unicamente con la yema de los dedos y trabajamos zonas localizadas haciendo que el cuerpo quede como una escultura y que la persona logre totalmente las metas que tenga con su cuerpo. A diferencia de muchos otros tratamientos, en este los resultados son notorios desde el primer día, esto sin necesidad de pasar dietas complicadas ni ejercicios costosos.

Estos productos a continuación son usados para una vez te hagas el tratamiento, puedas darle el mantenimiento correcto a tu cuerpo:

1. Kit Reductor – Gloria Hincapie:

El Kit de reducción contiene: 2 cajas de té de piña + 1 HincaLight + 1 HincaDrops. Hincalight es un producto creado para mejorar el sistema digestivo. Ayudará a tu cuerpo a deshacerse de las toxinas al menos una vez al día.

2. Crema Reductora – Gloria Hincapie:

La crema reductora tiene ingredientes exclusivos y naturales que activan el proceso lipólisi de manera estratégica en las areas donde se encuentra la grasa. Se recomienda aplicar dos veces al día.

3. Té de Piña – Gloria Hincapie:

Té de Piña: Mantiene el funcionamiento adecuado del sistema linfático. La piña es el mejor diurético natural y junto con los extractos de bromelaína, notarás la perdida gradual de peso. Instrucciones: Diluye las bolsitas de té en un poco de agua para beber durante el día.

4. Cápsulas de Piña – Gloria Hincapie:

Las cápsulas de piña te ayudarán a controlar el hambre y a combatir la reproducción de la celulitis, preservando las moléculas de bromelina de piña, ayudando en el proceso antiinflamatorio de las células grasas y al mismo tiempo ayuda a controlar el peso. Toma 1 pastilla antes de cada comida.

Piñaterapia

Procedimiento:

Para comenzar los tratamientos en el abdomen empezamos siempre con la mano abierta a presión. A medida que se va haciendo el masaje la temperatura de cuerpo va subiendo y es lo que ayuda a que la grasa se vaya diluyendo dependiendo de la fuerza que se utilize en el masaje.

El masaje siempre se empieza suave, pero luego más fuerte para mover la grasa y estimular el sistema digestivo.

Además del abdomen, se trabajan otras areás como la cadera, piernas, entrepierna, rodilla, brazos, y cara, usando los productos acompañados por el Té de Piña para trabajar las zonas localizadas con la celulitis, grasas a los lados, y papada, para eliminar todo de manera natural.

Se remueve la grasa llevándola hacia la parte linfatica y así eliminas la grasa, y el té hace el trabajo de adentro y nosotros lo hacemos por afuera.

Duración:

Todo depende del cuerpo porque hay cuerpos que asimilan más y hay cuerpos que asimilan menos. Casi siempre se empiezan con 10 sesiones de 45 minutos. Se va haciendo un reconocimiento del cuerpo porque el abdomen se divide en cuatro partes y dividiendo el tiempo parejo, pero ya en la 5ta o 6ta sesión trabajamos de manera distinta para saber donde está la grasa acumulada y entonces en esa parte se trabaja más intensamente y dedicando más tiempo.

¿Las mujeres embarazadas pueden recibir el tratamiento?

La técnica de Gloria Hincapie fue desarrollada para practicarse antes, durante y después del embarazo. La mejor parte para que mantengas una figura perfecta es durante el embarazo porque con la técnica logramos evitar que tu cuerpo retenga líquidos, que haya inflamación, que el cuerpo empiece a acumular grasa en zonas que nunca había tenido y grasas localizadas. Se ha logrado que después de post parto puedas tener mejor el cuerpo que cuando no estabas embarazada.

Recomendaciones en general:

Después de los 25 años es super importante cuidarse, pero siempre ir por lo natural. No es bueno practicarse tratamientos agresivos y ponerse maquinas que lo que hacen es aflojar la piel. No existe nada mejor que lo natural. No es como para que de momento bajes de peso rápido y a los meses subes el doble. Con este tratamiento permaneces así delgada porque es completo.

Trucos de Gloria Hincapie para el cuidado de tu cuerpo en el hogar:

Agua con limón – Si no tienes gastritis puedes tomar en la mañana o en las noches Agua de manzanilla – Quita la ansiedad y el hambre Agua fría – Bañarse con agua fría puede ser incomodo pero te pone la piel excelente Piña – Comer mucha Piña para la salud de tu piel Fresas – Si te vas a hacer una cirugía, para ir preparando el cuerpo o después de una cirugía

Es importante que busques alternativas para verte y sentirte mejor. ¡Anímate!

Artículo por: Haydeé Rosario, colaboradora de la sección Guía de Compras.

@madrededostv

Créditos: Gloria Hincapie Art

601 Madison Ave, 5th Floor

New York City, NY 10022

917 855 4696

www.gloriahincapie.com

@gloriahincapie