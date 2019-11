Pixie Wellness: Productos orgánicos artesanales para tu cuidado personal y la salud

La Pixie Wellness nació del deseo de fusionar la medicina con métodos más naturales, para promover la salud y el bienestar.

La Pixie Wellness comenzó en el 2015, creada por Samanta Moise actual CEO, con el objetivo de ayudar a proporcionar equilibrio en el agitado mundo de hoy. La compañía ofrece desafíos únicos, pero cada año se ha visto una cartera ampliada de productos. Combinando remedios tradicionales derivados de plantas de los Andes y el Amazonas en una variedad de formulas modernas, La Pixie Wellness utiliza ingredientes de origen sostenible para proporcionar tranquilidad.

“Soy afortunada de haber experimentado una variedad de perspectivas sobre salud, medicina y cuidado personal a lo largo de mi vida. Mi lugar de nacimiento es Ecuador y la familia extendida que aún vive allí proporcionan acceso directo a una gran cantidad de plantas y compuestos naturales. Estos se han utilizado en América del Sur durante miles de años, pero aún se desconocen en gran medida en el hemisferio norte. Mi hogar adoptivo de los Estados Unidos me recibió como ciudadana (uno de mis días de más orgullo), apoyó mi estudio de enfermería, me expuso a múltiples ramas de la medicina moderna y me bendijo con un espíritu emprendedor. La Pixie Wellness es mi forma de retribuir.” comenta Samanta, fundadora de La Pixie Wellness.

La Pixie Wellness ofrece productos artesanales de origen indígena hechos en los Estados Unidos. Mira algunas opciones a continuación.

Set de regalo. Celebra la vida con este set de regalo de spa cuidadosamente diseñado para mejorar todos tus sentidos. Lleno de productos naturales y nutritivos para ayudarlo a relajarse, encontrar el equilibrio y algo de tiempo. Sin químicos agresivos, sin fragancias sintéticas, sin conservantes. Hecho con todos los ingredientes naturales y orgánicos diseñados para restaurar y refrescar el cuerpo y el alma.

Ingredientes: Baño de hierbas, Sal del Himalaya, Flor de malva, Semillas de lavanda, Flores de caléndula y Aceites esenciales. Vela de soja Ocean Breeze 7 oz- Manteca de karité, cera de soya pura y aceites esenciales (también se pueden usar para masajes). Somnia Face & Body Spray 2 fl oz- Sándalo, lavanda, bergamota, aceite de jojoba, vitamina E, agua destilada y agua destilada. Palo Santo Face & Body Spray 2 fl oz- Aceite de Palo Santo, Vit E, agua destilada y sal del Himalaya. Mezcla de té de guayusa suelta 3 oz – guayusa, guaviduca, hibisco, menta y cáscara de naranja. Diadema ajustable negra con bolsillo para bolsas de hielo (4 bolsas de hielo incluidas). Embrague impermeable negro para bolsas de hielo y diadema.

Bálsamo labial hecho con los mejores ingredientes puros y orgánicos. Hecho a mano, curan y suavizan delicadamente tus labios. Es un bálsamo labial suave y cremoso, para adultos y niños usar. La vida útil durará aproximadamente un año. Manténlo almacenado en un lugar fresco y seco.

Ingredientes:

Aceites esenciales

Polvo de chocolate orgánico

Aceite de coco

Aceite de aguacate

Cera de candelilla

Manteca de karité cruda

Aceite de vitamina E

Colorantes de mica

3. Aceite esencial para aliviar el estrés en spray corporal:

Para uso de niebla facial, spray para habitaciones, alivio de la ansiedad, alivio del insomnio, aceite de spa y relajación. 100% puro. Aceite esencial para aliviar el estrés en spray corporal.

Ideal para enfriamiento instantáneo, relajación y humectante. Esta niebla corporal es ideal para aliviar el estrés, la relajación, la ansiedad y la depresión. También ayudará a relajarte antes de quedarte dormido, creando sinergia en su hogar. El aerosol es una fina neblina que puede rociarse directamente en la cara o en cualquier parte del cuerpo sin preocuparse de manchar o dejar marcas húmedas en la ropa. Si lo deseas, manténlo en el refrigerador para mayor frescura. El producto contiene: Aceite de lavanda, Aceite de manzanilla, Aceite Romano, Aceite de mandarina, Aceite de ládano. Agítalo bien antes de usarlo.

