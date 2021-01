Playeras de manga larga para hombre que pueden usar por debajo de las camisas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ya sea que salga a trabajar o tengas que hacer algún pendiente, el mejor aliado para poder usar una camisa es una playera de manga larga. Ayudará a mantenerte abrigado, que pueden absorber la humedad para que con el sudor no sientas frío o que la playera esté empapada. Estas son opciones para que las puedas usar debajo de una camisa para poder estar abrigado. Algunas de las opciones que te presentamos no son aptas para usarse si vas a realizar ejercicio.

Esta playera de manga larga está hecha de algodón que se encarga de poder ajustarse a tu cuerpo, para que no se haga rollo con tu camisa. Tiene una tecnología que se encarga de absorber la humedad para que no esté mojada con el sudor y así puedas sentirte abrigado. Tiene unos botones en la parte del cuello, pero que si usas camisa no sé llegarán a ver. La marca ofrece 8 tallas que van desde la chica hasta 5XL. Se recomienda comprar una talla más grande de lo que eres.

Sí eres de los que prefiere una playera de manga lisa sin costura, esta será una excelente opción. Te mantendrá abrigado, y ajustado a tu cuerpo para que puedas usar tu camisa, chamarra o un abrigo. Está hecho de tejido térmico, algodón y poliéster. Se puede lavar en la lavadora y lo recomendable es que no se seque en secadora, para poder conversar de ese color vibrante. No es una playera de manga larga para hacer ejercicio.

Muchas playeras de manga larga, después de un rato pueden resultar un tanto abrumadoras. Esta es de forro polar y microfibra que además de abrigarte es muy suave al tacto por lo que si eres de piel sensible te será muy suave. Se estira para que se adapte a tu tipo de cuerpo y se ajuste ligeramente. Una ventaja, es que no obstruye el movimiento, con su uso no te sentirás apretado. Hay de la talla small a la 6XL.

