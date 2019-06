¿Por qué debes consumir vitamina C para aumentar la producción de colágeno en el cuerpo?

2 suplementos que necesitas en conjunto.

La vitamina C, es popular por subir las defensas y evitar que te de resfriado o un fuerte catarro, pero la vitamina C es más que eso. La vitamina C es un poderoso antioxidante tanto para la piel como para el organismo, ayuda a evitar la anemia pues mejora la absorción de hierro y la vitamina C es indispensable porque ayuda a la producción de colágeno.

La producción de colágeno puede disminuir por diferentes razones, una de ellas es por los bajos niveles de vitamina C en tu cuerpo. El consumir frutas que tienen vitamina C, no es suficiente. Pues se recomienda que el consumo de vitamina C, sea al menos de 75 mg de esta vitamina. Con esto la producción puede mejorar y así cuida tejidos, articulaciones huesos y hasta borra algunas arrugas. Es importante que no abuses de la vitamina C, en algunos casos puede ser irritable para algunos estómagos.

1. DACHA: altos niveles de absorción de vitamina C

La vitamina C es importante en la producción de colágeno, para esto necesitas una excelente vitamina C. Esta contiene una fórmula que utiliza la lecitina de girasol y liposomal con esto la totalidad de la vitamina se absorberá en tu cuerpo, con esto la producción será más sencilla y traerá mejores beneficios para tu organismo.

Esta vitamina C es de 1500 mg, y solo necesitas consumir una cápsula al día, recuerda que si eres muy sensible de estómago siempre la acompañes con alimentos. Varios compradores han notado cambios en su piel.

2. Viva Naturals: vitamina C + colágeno el boost que tu organismo necesita

Para tener una óptima producción de colágeno en tu cuerpo, necesitas consumir vitamina C, en conjunto con algún suplemento de colágeno, puede ser colágeno en polvo o en pastillas con algún otro ingrediente. Esto ayudará a mejorar la textura de la piel, evita el dolor en articulaciones y el desgaste en tejidos, incluso tu cabello tendrá más volumen y será más fuerte.

Esta vitamina C se debe de consumir una cápsula al día, de preferencia por la mañana. Ten un régimen cuando consumas este suplemento. Pues mientras más constante sea, más rápido notarás resultados. Una vitamina C, que será el gran aliado para el colágeno en tu piel.

3. Sanar Naturals: 2 suplementos en una cápsula

El consumir colágeno y vitamina C, pueden hacer que olvides cuál ya tomaste. Este suplemento es perfecto para las personas olvidadizas, que no recuerda si ya tomo los suplementos del día. Son cápsulas que contienen colágeno y vitamina C, en una sola cápsula. Esto te ahorra tiempo y algo de dinero.

Estás cápsulas de colágeno las pueden consumir hombres y mujeres. El colágeno y la vitamina C ayudan a que no te salgan arrugas, elimina manchas y mejora la textura de la piel. ¡Comprueba los beneficios!

