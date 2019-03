¿Por qué debes de consumir curcuma durante la menopausia?

La curcuma es una planta que ayuda en la menopausia.

La curcuma es una planta que tiene grandes beneficios para la salud. Es un gran desintoxicante, desinflama, cuida el hígado, promueve una mejor circulación y reduce los daños por los contaminantes y radicales libres. ¿Por qué ayuda mucho la curcuma en la menopausia?

Durante la menopausia te podrá ayudar a calmar sofocos, infecciones vaginales, bochornos, elimina el dolor de senos, es un analgésico natural y combate la depresión. Conoce cómo los suplementos actúan durante la menopausia.

La curcuma puede tener un sabor muy fuerte si lo tomas en golden milk o en algún batido, pero los suplementos de curcuma en cápsula son igual de efectivos sin ese fuerte sabor. La curcuma es un gran antoxidante que ayuda a que los bochornos se controlen. Esto sucede por los fitoestrógenos que son los estrógenos naturales de las plantas, frutas y verduras.

Unas cápsulas de curcuma te ayudarán a equlibribar la sudoración excesiva y esos bochornos repentinos. Con la curcuma tus niveles de estrógenos estarán equlibrados.

En la menopausia es un gran desequilibrio el que se presenta en todo tu cuerpo. La disminución de los niveles de estrógeno hacen que se puedan producir infecciones vaginales además, que la incontinencia urinaria es afectada por la edad. La curcuma ayuda por ser antimicrobiana, antifúngicas y un antiinflamatorio.

Gracias a estas propiedades ayuda a que las infecciones vaginales no se formen y la incontinencia urinaria no empeore. La curcuma también protege tu sistema inmunológico para que no te enfermes muy seguido.

Gracias a los fitoestrógenos puede calmar el dolor muscular y el dolor de senos con su consumo constante. La curcuma se encarga de digerir los alimentos, mejorando la digestión y quemando grasa. Consume los suplementos después de comer y opta por toma una o dos cápsulas.

Si tienes cambios de estado de ánimo la curcuma se encarga de equilibrar estos sentimientos. La curcuma te ayudará mucho en la menopausia, sin duda un aliado que debes tener en casa.

