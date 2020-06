¿Por qué el producto The Ordinary Peeling Solution es tan famoso para el cuidado de la piel?

The Ordinary Peeling Solution, el más famoso de internet.

Este Peeling Solution de The Ordinary, se ha visto en Instagram, TikTok y por muchas Youtubers, pero, ¿cómo funciona, quién lo debe de usar y por qué es tan famoso? Te explicamos detalladamente todo sobre este The Ordinary Peeling Solution.

Este es un exfoliante químico o mejor conocido como peeling solution que contiene alfa hidroxiácidos conocidos como AHA que son: ácido glicólico, láctico, tartárico y cítrico en un 30%. Y, beta-hidroxiácidos que es el ácido salicílico en un 2%. Estos son exfoliantes que llegarán a una capa profunda de la epidermis. Los beneficios y mayores aportaciones a la piel de este exfoliante es que es capaz: poder limpiar a profundidad los poros, previniendo puntos negros, estimula la producción de colágeno, mejorar la barrera cutánea, elimina manchas, da luminosidad, evita los brotes y controlar la producción de sebo.

Estos ácidos los puedes encontrar de manera individual ya sea en la marca de The Ordinary o en marcas como Drunk Elephant, Pixi, Glossier, The Inkey List, entre otras.

Este Peeling Solution The Ordinary se caracteriza por su color rojo, y esto es porque tiene Pepperberry de Tazmania; que sirve para evitar que se te irrite la piel, por el conjunto de ácidos de AHA y BHA.

Para usarlo debes de ser muy cuidadoso y responsable. Este The Ordinary Peeling se debe de usar máximo una vez a la semana y siempre usar por las noches.

Lava tu rostro y deja que se seque completamente. Aplica un poco de producto, lo puedes hacer solo en tus zonas grasas o en todo el rostro. Lo debes de dejar solo 10 minutos, es muy importante que solo lo dejes este tiempo; de lo contrario podría irritar o quemar tu rostro. Es normal que sientas un cosquilleo en el rostro, después de unos minutos, esto desaparece.

Remueve con agua y después aplica sueros y cremas hidratantes. No apliques ingredientes cómo vitamina C, retinol o algún ingrediente activo; pues ahora lo que necesita tu piel es hidratación.

Los ácidos AHA, hacen que tu piel quede más susceptible de los rayos del sol, esto es porque elimina toda la suciedad y esa barrera de la piel esta desnuda por lo que es importante protegerla. Además debes de usar siempre bloqueador solar, aún estando en casa.

Solo pieles grasas o mixtas, normales o secas. Las pieles sensibles o con rosácea deben de evitarlo, pues tiene contrataciones muy altas, que pueden llegar a irritar.

Comienza con un uso de ligero a moderado, pues si nunca has usado este tipo de ingredientes tu piel puede alterar el pH. Usa muy poca cantidad la primera vez que lo uses para comprobar que tu piel no tiene una reacción alérgica. Nunca hagas la exfoliación por más de dos semanas, esto puede ser muy abrasivo para tu piel. Incluso lo puedes aplicar cada 15 días.

También te puede interesar: 4 cremas para peinar tu cabello que quitan el frizz, dan brillo y suavidad