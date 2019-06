¿Por qué es bueno usar un shampoo libre de alcohol?

Cuida tu cuero cabelludo y nutre tu cabello.

El cabello maltratado, el pelo con frizz y hasta un cuerpo cabelludo irritado y seco, pueden ser provocados por tu shampoo. Debes de saber que cada shampoo tiene un tipo alcohol, puede ser etanol, propanol, alcohol isopropílico entre otros. Algunos alcoholes pueden afectar la textura de tu pelo, pueden resecar tu cuero cabelludo, provocar comezón y lo pueden hacer más delgado y fino.

¿Cuáles son los beneficios de usar un shampoo libre de alcohol?

Si eres de los que tiene caspa o producen escamas blancas en tu cuero cabelludo, puede que el shampoo que uses altere el pH y tu cuero cabelludo sea sensible provocando más caspa. Este shampoo es libre de sulfatos y parabenos, por lo que ayuda a que tu pelo esté limpio y poco a poco acabe con la caspa.

A varios compradores les ha gustado porque la caspa a desaparecido en poco tiempo y limpia a profundidad. Este shampoo puede ser usado si tienes pelo muy delgado y teñido.

Aunque este shampoo tiene un tipo alcohol, su consistencia y propiedades son diferentes que ayudará a que tu pelo sea más grueso y no se debilite tan fácil, asimismo le da textura a tu pelo, es perfecto si tienes el pelo rizado pues tus rizos serán más definidos y nada pesados. Sus ingredientes como el aceite de argán ayudan a dar brillo natural.

Puede ser usado en hombres y mujeres, no es recomendado para mujeres que tiñen su pelo. Su precio es ideal para el beneficio que obtienes.

Un shampoo que no tenga un alto contenido de alcohol, ayuda a que tu pelo pueda ser más fuerte y resistente a daños, asimismo ayuda a que no pierdas cabello y el crecimiento del nuevo cabello sea sano. Este shampoo es totalmente natural, no tiene sulfatos ni parabenos, ni gluten. Al aplicar este shampoo no produce mucha espuma, pero es totalmente normal; y limpia igual que cualquier shampoo.

Este shampoo es ideal para prevenir la caída del cabello, más no para frenar el problema. Aunque el costo es elevado, su contenido es de 17. 5 onzas.

