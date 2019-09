¿Por qué la vitamina B3 funciona para prevenir la caída del cabello?

Una vitamina para el cabello que cuida y fortalece.

La vitamina B3 tiene muchos beneficios para tu piel y para tu cabello, más aún si tienes problemas como caspa o cabello graso. La vitamina B3 fortalece los folículos pilosos, mejora la circulación y controla la producción de sebo en la piel y el cabello. Ayuda a prevenir arrugas, envejecimiento y da elasticidad a la piel. La vitamina B3 es una vitamina para el crecimiento del cabello, ideal para consumirse por hombres y mujeres.

1. La vitamina B3 ayuda a dar nutrientes al cuero cabelludo: Biophix

La vitamina B3 es una vitamina que ayuda a regenerar la piel, y el cuero cabelludo pues es piel. Esto hace que pueda promover que crezca el cabello y ese pelo sea fuerte. Ayuda a que el cuero cabelludo se mantenga sano, no se irrite, no inflame y no provoque caspa u hongos.

La vitamina B3 ayuda mucho a la piel y es excelente para que no pierda la elasticidad y aumenta la producción de la keratina para tener un cabello sano, sin daños y menos quebradizo.

2. La vitamina B3 ayuda a que crezca el cabello y reduce el sebo: aSquared Nutrition

Una de las vitaminas para el crecimiento del cabello es la vitamina B3, uno de sus grandes beneficios es que ayuda a mejorar la circulación y con esto promover el crecimiento del cabello. Una ventaja de la vitamina B3 para el cabello graso es que puede controlar la producción de sebo y con eso prevenir caspa e irritaciones.

Esta vitamina para el cabello ayuda a cuidar tu piel de los rayos solares y del contaminación que también afectan al cuero cabelludo inhibiendo el crecimiento del cabello.

3. Vitamina B3 y B6 para fortalecer el cabello y suavidad: Bronson

Juntar la vitamina B3 y B6, hace que sea una vitamina para el cabello pues fortifica los folículos pilosos, le da keratina al cabello para que sea resistente a los radicales libres, daños de calor y por aplicar tinte. La B3 y B6 ayudan a que tu cabello tenga brillo, suavidad, e incluso le da fuerza para que crezca sano.

Este suplemento es un complejo de vitamina B, contiene todas las vitaminas para que tu cuerpo, piel y cabello se mantengan sanos. Si consumes la vitamina B3 ayudará a prevenir caspa, hongos y que se te caiga el pelo.

