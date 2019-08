¿Porqué hay sofocos en la menopausia y cómo aliviarlos?

Vive una menopausia controlando los sofocos.

Los sofocos en la menopausia son uno de los principales síntomas, algunas mujeres los sientes más que otras y la duración de ellos son distintas. El desequilibrio de estrógenos, son una de la principal razón por la que los calores se agudizan en la menopausia. A continuación te recomendamos 2 pastillas que pueden aliviar los calores en la menopausia.

Para evitar que tengas más sofocos, evita consumir cafeína y bebidas alcohólicas, pues esto provoca que aumente la temperatura corporal, opta por usar ropa fresca y lo más importante no descuides tu piel, pues con tantos cambios, se puede resecar.

1. Relizen: pastillas para los bochornos de la menopausia hechas a base de plantas

Los sudores nocturnos en la menopausia son un fastidio, pues dormir puede ser imposible tener un ciclo de sueño completo. Estas pastillas para calores de la menopausia, están hechas a base de plantas, que equilibran la temperatura de tu cuerpo, manteniéndolo fresco y seco en todo momento. Además, de calmar los calores, puede reducir la fatiga, mejorar el sueño y evitar la irritabilidad.

De 417 mujeres que han consumido este medicamento para bochornos en la menopausia, en 75% de ellas han experimentado menos sofocos y calores al momento de dormir y lo mejor es que no son tan intensos. Se recomienda consumir al menos 3 meses tratamiento.

2. Happy Healthy Hippie: pastillas para calores de menopausia que equilibra las hormonas con ingredientes naturales

Los sofocos se dan por el desequilibrio hormonal, hay plantas que puede ayudar a que estas hormonas se controlen y equilibren los sofocos, calores, dolor e insomnio. Sus principales ingredientes son chasteberry, cohosh negro, maca y dong quai. Lo que hacen en conjunto es son un antiespasmódicos, antiinflamatorios y activan los niveles de serotonina en el cerebro, alivia dolores y equilibran las hormonas.

Es un producto con 60 pastillas para los calores, que te servirán para 2 meses, pero normalmente para ver mejoras más rápido lo ideal es que lo consumas mínimo 3 meses. Varias mujeres a esta pastillas para calores menopausia le han dado 83% de satisfacción.

3. Ultima Replenisher: una bebida con electrolitos para que no te deshidrates con los sofocos y calores

Es importante que con los sofocos no pierdas de vista ni tu piel y tu organismo, pues puede que te deshidrates con mayor facilidad. Esta es una bebida hidratante con electrolitos que no tiene azúcar ni calorías, pero tiene minerales que le ayudará a tu organismo sentirse fresco y más hidratado. No tiene cafeína por lo que si por las noches te sientes deshidratada es buen momento para consumirlo.

Puede tener una botella de agua mezclada con esta bebida con electrolitos. Por las noches verás cómo te sientes aliviada. Es importante que te mantengas hidratada cuando tienes sofocos, pues evitas que te sientas débil o con fatiga.

