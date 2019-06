Productos de verano: Mascarillas que hidratan y elimina los vellos e impurezas de las piernas

Ahora puede ser mas fácil que nunca cambiarte de pantalones largos a cortos, faldas o vestidos sintiéndote aun más segura, ya que la marca Nair ha lanzado sus primeras mascarillas para las piernas. Las Nair Leg Mask™ – perfectas para agregar a tu rutina de belleza este verano y disfrutar de una piel suave y bella por más tiempo.

Las dos mascarillas son:

La mascarilla para aclarar y suavizar de carbón Charcoal de Nair se usa entre tu rutina habitual de depilación para eliminar los rastros y mantener sus resultados suaves por más tiempo. La fórmula innovadora contiene arcilla natural y carbón 100% puro, conocido por iluminar la piel. Nair Leg Mask elimina las células muertas de la piel para exfoliarla suavemente, minimizando los vellos encarnados y dejando las piernas suaves y radiantes.

La mascarilla exfoliadora y suave para piernas Nair Clay & Seaweed se utiliza entre tu rutina habitual de depilación. Embellece tus piernas y le da brillo natural. La fórmula innovadora contiene arcilla natural y algas marinas 100% naturales, conocidas por hidratar e incluso tonificar la piel. Esta mascarilla para piernas elimina las células muertas de la piel para exfoliarla suavemente, minimizando el vello encarnado y dejando las piernas suaves, y con un bonito brillo natural.

Siendo la primera mascarilla y depiladora, – una con algas marinas y otra de carbón – la nueva línea de mascarillas depiladoras Nair Leg Mask™ tienen beneficios 3 en 1 que elimina el vello, hidrata y elimina impurezas. Minimiza el crecimiento de vellos para unas piernas suaves y hermosas por más tiempo.

¿Cómo utilizar?

Aplicar sobre las piernas secas con la palma de la mano. No la frotes. Para obtener mejores resultados, deja una capa gruesa y uniforme sobre la superficie de la piel. Lávate las manos inmediatamente después de aplicarla. Deja actuar durante 5 a 10 minutos (el vello grueso puede demorar más que el vello fino). No excedas el tiempo total de aplicación de 10 minutos. Limpia suavemente la mascarilla con un paño húmedo y enjuaga bien la piel. Mantén la tapa cerrada firmemente entre usos.

Precauciones: Sigue siempre las instrucciones de uso. No lo uses si experimentaste una reacción adversa a la loción o crema de depilación en el pasado. Por lo tanto, realiza una prueba antes de cada uso aplicando el producto a una pequeña parte del área donde eliminarás el vello. Sigue las instrucciones. Si la piel parece normal, procede con la aplicación. No usar en pieles irritadas, quemadas por el sol, inflamadas o rotas. Si se produce irritación durante el uso, retira el producto, enjuaga las áreas con agua fría y deja de usarlas inmediatamente. Si la irritación persiste, consulta a tu médico. No lo uses en la cara, alrededor de los ojos, en la nariz, en las orejas, en los senos, ni en las áreas perianal, vaginal / genital. Siempre evita el contacto con los ojos. Y mantener fuera del alcance de los niños.