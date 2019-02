¿Puedo sacar un seguro de auto si soy un inmigrante indocumentado?

Un seguro de auto lo protege financieramente si causa un accidente.

Como inmigrante indocumentado usted puede obtener un seguro de auto, si el estado en el que reside le permite tener una licencia de conducir. Ya que para obtener un seguro de auto debe poseer una licencia de conducir.

Estados que le permiten a sus residentes solicitar licencias de conducir independientemente de su situación migratoria son: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, New Mexico, Nevada, Utah, Vermont, Washington, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

Estados como New York, New Jersey, Florida y Texas no permiten que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir, por el momento.

¿Qué tipo de seguro debo tener?

Como conductor debes tener un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños ocasionados a otras personas por un accidente automovilístico.

La mayoría de los estados requieren que el seguro de responsabilidad, que los conductores tengan, cubra el mínimo establecido por la ley estatal. Por ejemplo, el estado de California requiere que todos los conductores posean un seguro de auto que cubra:

$15,000 por muerte o daños a una persona

$30,000 por muerte o daños a más de una persona

$5,000 por daños causados a la propiedad

Tener un seguro de auto en los Estados Unidos es obligatorio para conducir e indispensable si quieres estar preparado financieramente ante un accidente. Ya que como dice el refrán: “es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”. Aquí te ofrecemos una lista con los mejores seguros de autos que puedes considerar.

Seguros a los que puedes aplicar:

Allstate ofrece coberturas básicas, como el seguro de responsabilidad civil que paga por los daños ocasionados a otros si usted tiene un choque. Por otro lado, Allstate provee una cobertura completa que paga por los daños a su automóvil producidos por incendio, robo, vandalismo u otras causas.

Además, en Allstate aunque hayas sido culpable de causar un accidente, este no hará que el costo del seguro aumente cuando te inscribes al programa de perdón de accidentes. Para conocer el costo de una póliza de seguro en Allstate solo debes acceder a su página web para obtener una cotización.

En Geico puedes cotizar tu auto online rápido y fácil. Entre los seguros de automóvil que ofrece Geico se encuentran: gastos médicos, propiedad y vehículos. Para aplicar solo debes ingresar tu información en su página web para recibir una cotización rápida del tipo de cobertura que necesitas con los mínimos estatales y acorde a tu presupuesto.

Además, de pólizas de vehículos también puedes solicitar una cotización de seguro de motocicleta para que estés siempre seguro en la carretera.

Costo: El costo promedio de una póliza de seguros en Geico es de $176 mensuales o $2,117 al año, según datos de NerdWallet.

En Liberty Mutual existen diferentes niveles de cobertura que puedes añadir a tu póliza básica para agregar protección adicional. Por ejemplo, la cobertura “New Car Replacement” (Reemplazo por Auto Nuevo) está incluida en todas las pólizas de auto para carros que califiquen. Con esta cobertura si tu automóvil nuevo sufre pérdida total en el primer año de uso y tiene 15,000 millas o menos de recorrido, recibirás el dinero del precio de un auto nuevo, no el de tu auto devaluado.

Por otro lado, la cobertura “Rental Car Reimbursement” (Cobertura de Reembolso Para Auto de Alquiler) se puede agregar a la póliza en cualquier momento que la necesites.

Costo: El costo promedio de un seguro de autos en Liberty Mutual es de $3,266 al año o aproximadamente $272 al mes, según NerdWallet.

En Progressive tienes diferentes opciones para asegurar tu carro. Progressive ofrece Liability Insurance para cumplir con las reglamentaciones estatales. Ya que esta cobertura responde por daños ocasionados a otras personas. Por ejemplo, chocaste el vehículo de otra persona causándole daños. Del mismo modo, Progressive ofrece cobertura para autos antiguos o clásicos con su seguro Classic Car Insurance.

Progressive siempre te pondrá en contacto con un agente independiente. Para que así, obtengas la mejor póliza y precio.

Costos: De acuerdo con Progressive, el precio promedio de un seguro de autos es $232 mensuales para algunos estados como Pennsylvania y California.

