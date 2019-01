¿Puedo tener una tarjeta de crédito si soy inmigrante?

Existen diferentes opciones que puedes considerar si deseas obtener una tarjeta de crédito

Si eres un inmigrante, obtener una tarjeta de crédito en los Estados Unidos puede ser una tarea difícil pero, no imposible. Existen diferentes tarjetas de crédito que puedes obtener dependiendo de tu estado migratorio, situación financiera y tus objetivos.

Tener una tarjeta de crédito es importante para construir un buen historial crediticio, puede ayudarte a hacer compras pero, sobre todo te ayudará a desarrollar tus finanzas. Para obtener una tarjeta de crédito debes llenar la aplicación, para que así la agencia o el banco evalúe tu historial financiero y evalúe tu habilidad para pagar la deuda. Toda esta información se obtiene de su estado de crédito y del reporte crediticio.

Los requisitos básicos que necesitas para aplicar son:

Ser mayor de 21 años

Tener una fuente de ingreso

Seguro social

Número de identificación personal del contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés)

Algunos bancos que permiten ITIN son Capital One y American Express. Del mismo modo, para obtener una tarjeta necesitas tener buen crédito. Sin embargo, si no posees crédito o no es muy bueno, no te preocupes, aún así puedes aplicar para tarjetas de crédito como la Merrick Bank Secured Visa. Además, con esta tarjeta de Merrick Bank si realizas todos los pagos a tiempo el banco puede duplicar la línea de crédito. Por ejemplo, si tenías 500 dólares en crédito podrías obtener 1,000 dólares en seis meses.

Las tarjetas más comunes a las que puedes aplicar son:

1. Tarjetas de tiendas por departamento

Las tarjetas de tiendas por departamento son las más fáciles de obtener y algunas veces te permiten participar en sorteos y descuentos. Sin embargo, los intereses de estas tarjetas suelen fluctuar entre 18.15 % a 24.15%. Walmart ofrece a sus clientes tarjetas de crédito sin cuotas anuales y Target ofrece envío gratis en algunos productos.

2. Tarjetas de crédito sin asegurar o “unsecured credit cards”

Si posees un buen crédito en los Estados Unidos puedes solicitar una tarjeta de crédito “unsecured”. La mayoría de estas tarjetas de crédito te permiten renovar la línea de crédito (dinero prestado) luego de seis meses o un año. Algunas tarjetas tienen cargos accesibles de 29 dólares anuales. Inclusive, en algunas tarjetas como la U.S. Bank Secured Visa Card y la Discover it Business Credit Card no eres responsable de los cargos no autorizados.

3. Tarjeta de crédito para estudiantes

Las tarjetas de crédito para estudiantes como la BankAmericard son “unsecured credit cards” especialmente para estudiantes. Muchas veces sus cargos e intereses son más bajos y te permiten construir un historial de crédito sólido. Por ejemplo, la tarjeta Deserve Edu Mastercard para estudiantes no tiene cuotas anuales.

4. Tarjeta de crédito asegurada o “secured credit card”

Las tarjetas de crédito aseguradas funcionan como una tarjeta de crédito regular sin embargo, para obtenerla necesita realizar un depósito de seguridad. La cantidad del depósito puede ser igual al límite del crédito que obtendrá. Por ejemplo, si el depósito es 500 dólares el límite que puede gastar es 500 dólares. Para obtener esta tarjeta no necesita crédito puesto que el depósito funciona como aval. Es importante pagar lo que se debe a tiempo para no obtener notaciones negativas en el historial de crédito e intereses. La tarjeta de Citibank la Citi Secured Mastercard requiere un depósito de 200 dólares como mínimo. Las personas que no poseen ningún historial de crédito o el mismo es malo pueden beneficiarse de este tipo de tarjetas. Ya que les ayuda construir un buen crédito.

5. Ser usuario autorizado de una tarjeta de crédito

Si conoce a alguien de confianza que posee una tarjeta de crédito usted puede convertirse en un usuario autorizado de esa tarjeta. Los beneficios de ser usuario autorizado es que el titular de la tarjeta es el principal responsable de pagar el saldo, cargos y otras cosas. Sin embargo, si esa persona falla en los pagos establecidos su crédito puede verse afectado negativamente.