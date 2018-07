¿Qué debo empacar para un crucero? 5 elementos esenciales

Si vas a disfrutar el verano en un crucero, no olvides llevar estos 5 productos esenciales.

No hay nada mejor que disfrutar de los días soleados de verano a bordo de un crucero. Restaurantes, shows de entretenimiento, sol, mar y diversión sin límites. Pero al igual que cualquier otro destino vacacional, es importante saber qué cosas debes llevar en tu maleta para poder disfrutar al máximo de toda la experiencia. Así que si planeas irte de crucero en estas vacaciones, no olvides empacar estos 5 productos esenciales que no te pueden faltar.

Protector solar Neutrogena de SPF 70, resistente al agua. Libre de aceite y de fácil absorción, es perfecto para toda la familia. No deja sensación grasosa en la piel y te protege de los rayos UV.

El producto imprescindible número uno siempre es el protector solar. Si quieres disfrutar de los días de sol sin tener que sufrir quemaduras y sus consecuencias, debes usar un bloqueador solar de amplio espectro como este.

Traje de baño entero con estampado tropical y diseño semi off shoulders. Elaborado con tela cómoda y transpirable, perfecto para la piscina, playa, una fiesta o simplemente para tomar sol.

No puedes irte de crucero sin un buen traje de baño, y este es perfecto para lucirlo en cualquier momento y ocasión. Su diseño súper en tendencia te hará destacar y lucir increíble mientras te sientes cómoda y segura.

Sombrero playero de ala ancha elaborado 100% en fibras naturales. Tiene un ajuste especial que lo hace resistente a los vientos más fuertes y por su color oscuro te brinda una gran protección contra los rayos solares. Tiene un divertido estampado que lo hace original y moderno.

Si quieres tomar el sol en la cubierta del crucero con total estilo y originalidad, necesitas este sombrero. Protege tu rostro de los rayos del sol y combina perfectamente con tu traje de baño. Recuerda que la vida siempre es mejor en un bikini.

Suplemento elaborado 100% con ingredientes naturales como el polvo de raíz de jengibre, que te brinda alivio rápido y duradero de los mareos, vértigo y naúseas. Elaborado en Estados Unidos y probado clínicamente.

No todos tenemos la misma resistencia a los movimientos continuos y oscilantes de un barco, y si vas a estar varios días a bordo de un crucero, siempre es bueno que lleves contigo un suplemento que te ayude a combatir los molestos mareos y náuseas. Así podrás divertirte sin interrupciones o malestares.

Cámara a prueba de agua con resolución HD 4K y ángulo de visión de 170°. Trabaja con conexión WIFI e incluye control remoto y 2 baterías. Puedes sumergirla hasta 100 pies bajo el agua y se sincroniza con tu teléfono o tablet para guardar las fotos y vídeos.

Si quieres capturar los mejores momentos de tus vacaciones en el crucero y convertirlos en recuerdos duraderos, necesitas una buena cámara; y si es a prueba de agua, mucho mejor. Con esta cámara podrás tomar las mejores fotografías y vídeos tanto afuera como dentro del agua, compartirlas con tus amigos y familiares y hacer del crucero un recuerdo realmente memorable.

También te puede interesar: 5 maletas de viaje baratas y más recomendadas.