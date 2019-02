¿Qué es el 401(k) y cuáles son sus beneficios?

Conoce cómo funciona y cuáles son sus beneficios.

El 401(k) es un plan de jubilación que ofrece el empleador para ayudarte a ahorrar para el retiro. Al unirte harás aportes mensuales, que serán deducidos automáticamente de tu salario y quedarán exentos de pagar impuestos federales, hasta el momento en que el dinero sea retirado.

Aquí te compartimos algunos detalles que debes saber acerca del programa 401(k):

1. Comienza temprano

Comenzar temprano a ahorrar para el retiro es sumamente importante, si deseas estar financieramente estable en el futuro. Si usted es uno de esos que dice: “hoy no puedo, empezaré el mes que viene” y se pasa retrasando la decisión de comenzar a ahorrar. Recuerde que mientras más temprano comience a ahorrar para el retiro más rápido crecerán los fondos de su cuenta 401(k).

2. Contribución de la empresa

Muchas empresas que ofrecen el programa 401(k) a sus empleados ofrecen incentivos o aportan una suma de dinero para igualar la contribución del trabajador. Por ejemplo, algunas compañías pueden contribuir 75 centavos por cada dólar que el empleado aporte al plan. Es por esto que debes asegurarte de obtener la máxima contribución de tu empleador para que así no dejes de aprovechar ese dinero “gratis”.

3. Gastos de comisión

Cuando participas en un plan 401(k) existen unos costos de contabilidad y administración los cuales pueden reducir tus ahorros cuando te retires. Ya que estos cargos pueden llegar a alcanzar el 30% de tus ahorros.

4. Edad mínima

La edad mínima para retirar el dinero del 401(k) es de 59 años y medio. Según las reglas del IRS, si retira los ahorros antes tiene que pagar una penalización del 10%, además de impuestos sobre ingresos.

5. Límite en contribuciones

Usted puede contribuir al 401(k) hasta $18,500 por año o $24,500 si tiene 50 años o más, siempre y cuando su contribución no exceda sus ingresos del año.

Por otro lado, si trabajas para una empresa que no ofrece un plan de jubilación, usted puede considerar otras opciones como una cuenta IRA o una cuenta de ahorro.

Certificado de depósito o IRA

El Certificado de Depósito (CD) para IRA de State Farm ofrece intereses competitivos. Al abrir la cuenta recibes una tasa de interés fija calculada diariamente durante la “vida” del CD. Puedes abrir tu cuenta de jubilación individual con $500.

2. TD Simple Savings IRA1 de TD Bank

Esta cuenta de jubilación que ofrece TD Bank es buena para comenzar ahorrar para el retiro. Ya que permite depósito directo y no posee cargos mensuales de mantenimiento. Para abrir la cuenta necesitas realizar un depósito inicial de $300.

Cuenta de ahorro

En Discover Bank puedes abrir una cuenta de ahorro fácilmente. Ya que estas no requieren un depósito mínimo para abrir la cuenta y no poseen cargos mensuales. Del mismo modo, ofrece altos intereses que pueden llegar a alcanzar 2.10%.

La cuenta de ahorro Capital One 360 no tiene cargos anuales o mensuales. Sin embargo, el interes de la cuenta de ahorro comienza en 1.00%. Aunque sus intereses no son muy altos usted puede considerar este banco, ya que es uno de los más grandes de los Estados Unidos y sus plataformas digitales de banca son muy competitivas.

