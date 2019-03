¿Qué es GoFundMe y cuáles son los beneficios?

Personas de todo el mundo están recaudando dinero para cubrir sus necesidades y cuplir sus sueños.

GoFundMe es una página web de recaudación de donativos más grande del mundo, que ha podido recaudar más de 5 millones de dólares. Con está página puedes compartir tu historia a través de las redes sociales, recaudar fondos de manera sencilla y gratis.

Con GoFundMe puedes crear una campaña de recaudación de fondos para un amigo o familiar. De igual forma, puedes recaudar fondos para tus gastos médicos, educación, funerales y hasta para las mascotas.

Por ejemplo, Jim Mendoza está utilizando GoFundMe para recaudar dinero y poder cubrir los gastos médicos. Ya que aunque sobrevivió milagrosamente tras quedarse atrapado en una tormenta de nieve durante dos días, cuando llegó al hospital le diagnosticaron cáncer de riñón. La meta de Mendoza es recaudar $20 mil dólares y hasta la fecha ha podido recaudar $18 mil dólares.

Para conocer toda la historia de Mendoza puedes leer este artículo: Diagnostican cáncer a hispano que se salvó milagrosamente de morir congelado

¿Cómo funciona GoFundMe?

1. Crear una campaña

El primer paso es crear una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe utilizando su correo electrónico o cuenta de Facebook. En la campaña puedes compartir tu historia, fotos, vídeo, la cantidad de dinero que necesitas y por qué lo necesitas.

2. Compartir la campaña en las redes sociales

Luego de crear la campaña puedes compartirla a través de email, Facebook, Twitter y Whatsapp, para así recibir el apoyo de familiares y amigos.

3. Recibe los fondos

Con GoFundMe podrás obtener todos los donativos que recibas mediante una transferencia bancaria.

También con GoFundMe podrás realizar recaudaciónes de fondos en equipo. La nueva herramienta de GoFundMe te permite colaborar con los miembros de tu equipo para conseguir más seguidores y realizar un seguimiento de los donativos. Del mismo modo, podrás administrar a tu equipo y motivarlos para conseguir más fondos.

Beneficios de GoFundMe



GoFundMe no te penaliza si no alcanzas el objetivo y puedes conservar todos los donativos que recibas. Si hay algún problema con la campaña, GoFundMe puede reembolsar todo el dinero que has recaudado. De igual forma, GoFundMe no cobra una comisión por el dinero recaudado. GoFundMe es una plataforma gratuita, la aplicacion esta disponible para Androids y iPhones.

