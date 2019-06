¿Qué es la financiación sin intereses?

Conoce si te conviene obtener una financiación sin intereses durante los primeros meses.

¡Sin intereses hasta el 2020! ¡Compre ahora y pague despues! ¡Financiación sin intereses durante los primeros meses! Es posible que haya escuchado alguna vez estas frases cuando va de compras, ya que las tiendas utilizan estas ofertas para atraer a los clientes e incrementar las ventas. Antes de aceptar la financiación sin intereses debe conocer cómo funciona este tipo de programas, para que pueda decidir si realmente le conviene o no.

La financiación sin intereses es cuando una tienda le brinda la oportunidad de obtener el producto y pagarlo después, sin cargos extras o intereses por un tiempo determinado.

Aunque la financiación sin intereses puede ser muy atractiva y a simple vista parece muy beneficiosa, hay que tratar de saldar las deudas lo antes posible para no pagar demás. Por ejemplo, cuando una tienda ofrece financiación sin intereses durante los primeros seis meses, algunas personas esperan que pasen los seis meses para comenzar a realizar los pagos. Si usted realmente desea aprovechar la oferta de la financiación sin intereses usted debería realizar lo contrario, es decir pagar la deuda antes de los seis meses para así no tener que pagar dinero extra en intereses.

“Un plan de intereses diferidos significa que usted no tendrá que pagar intereses por una compra si usted la paga en el tiempo especificado. Sin embargo, si usted no ha pagado el saldo en su totalidad, o si usted se atrasa demasiado con el pago mínimo antes de que termine el período de intereses diferidos, le cobrarán intereses sobre ese saldo”, explica la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

Best Buy programa de financiamiento

Best Buy ofrece un programa de financiamiento con el cual puedes comprar productos de más de $199 y obtener financiamiento sin intereses, si saldas la deuda antes de los seis meses. Por otro lado, si usted no paga la deuda completamente antes de los seis meses, Best Buy le cobrará intereses desde el día que realizó la compra. Para poder obtener este programa de financiamiento necesita realizar sus compras con la tarjeta de crédito My Best Buy. Por otra parte, si su compra tiene un valor de $399 o más no tendrá que pagar los intereses, si salda la deuda antes de los 12 meses.

Wells Fargo Platinum Visa Card sin intereses durante primeros meses

Las tarjetas de crédito también ofrecen financiamiento sin intereses. Por ejemplo, la tarjeta de crédito Wells Fargo Platinum Visa Card ofrece 0% en intereses durante los primeros 18 meses para compras y transferencias de saldo. Luego, la tasa de interés será del 13.74% al 27.24%, según su solvencia.

