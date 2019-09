¿Qué es la orzuela del cabello y cómo funciona la máquina que la quita?

Ten un cabello sano libre de puntas abiertas.

Las puntas abiertas se ocasiona porque tu cabello tiene pocos nutrientes con esto se puede romper, perder elasticidad y resecar. Al peinarlo, con el viento y productos de calor se rompe y la orzuela aparece cada vez más. Aunque cortar el cabello, puede ser la solución para acabar con la orzuela, el perder tu largo no siempre es lo ideal, conoce la máquina para eliminar la orzuela y como hacer un tratamiento para que las puntas abiertas no vuelvan aparecer.

¿Cómo funciona la máquina que elimina la orzuela?

Split-Ender: corta la orzuela, para que no dañe tu cabello

La máquina antiorzuela ayuda a que no se siga propagando y dañando tu cabello. Lo que hace es que elimina las puntas abiertas y no siga dañando el cabello que sigue creciendo. Tiene una tecnología que corta las puntas abiertas y las almacena en un pequeño compartimento para que no tengas que cortar tu cabello.

Esta maquilla antiorzuela quita lo daña el cabello en cualquier largo, es importante que tengas tiempo para que puedas hacerlo por secciones y puedas hacerlo para obtener resultados satisfactorios.

Tratamiento para prevenir puntas abiertas

Este es un suero que tiene 8 aceites y keratina para darle nutrientes a tu cabello para que es no se rompa, quiebre y debilite; una de las razones por las que las puntas abiertas aparecen. Es una fórmula ligera que se debe de aplicar de medios a puntas para que tu cabello sea resistente.

Al cortar tu cabello con la máquina antiorzuela, es el momento ideal para aplicar este suero pues ayudará a que el pelo no se debilite y se recupere.

El clima, contaminación y productos pueden dañar el cabello, para que esto no suceda tan a menudo. Pues esta mascarilla tiene argán, que hidrata, nutre cada cabello desde raíz. Esta mascarilla para las puntas abiertas también ayuda a evitar frizz y estática. Lo puedes aplicar una o dos veces por semana o cuando sepas el clima puede dañar tu cabello.

Esta mascarilla la puedes aplicar en las puntas en cabello mojado o seco. No importa si tu cabello es graso, seco o teñido. Pues nutre las puntas para que no tengas que cortar tu cabello.

También te puede interesar: Las 5 mejores ampollas para restaurar el cabello