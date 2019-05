¿Qué es mejor: pagar con cheque o con tarjeta de crédito?

Conozca por qué debe tener cuidado al pagar con la tarjeta de crédito.

Si usted es una de esas personas que utiliza la tarjeta de crédito para todo, debe tener cuidado, ya que podría endeudarse innecesariamente. Puesto que el dinero que utiliza de su tarjeta de crédito es prestado y tendrá que pagarlo al final con intereses. Debido a esto, siempre es mejor utilizar su propio dinero y no el de otros para pagar sus cuentas o realizar compras, porque así no tendrá que pagar intereses ni cargos.

Ventajas y desventajas de pagar con un cheque

Una de las opciones que tiene para no endeudarse y utilizar su dinero eficientemente es abrir una cuenta de cheque. Al abrir esta cuenta usted podrá obtener una tarjeta de débito o chequera para pagar. Las ventajas de tener una cuenta de cheques es que utilizarás el dinero que hayas depositado en la cuenta.

Otros beneficios de pagar con un cheque es que no tendrás que cargar con efectivo y sin su firma el cheque no es válido. No obstante, estas cuentas pueden cobrar cargos si no mantienes el saldo mínimo que indica el banco. Además, con una cuenta de cheques no podrás desarrollar crédito.

La cuenta de cheques que ofrece Wells Fargo llamada Everyday Checking, requiere un depósito inicial mínimo de $25 y tiene un cargo mensual de $10. Al abrir esta cuenta podrás obtener una chequera para realizar tus compras y pagar tus deudas. Si deseas evitar los costos de mantenimiento debes realizar depósitos directos que califiquen por un un total de $500 o más o tener un saldo diario mínimo de $1,500, entre otras cosas.

Ventajas y desventajas de pagar con una tarjeta de crédito

Por otra parte, es importante que sepas que tener una buena puntuación de crédito es importante para obtener préstamos hipotecarios, financiamiento, préstamos personales, etc. Por ende, obtener una tarjeta de crédito es una buena opción para desarrollar crédito, si se utiliza responsablemente.

Por ejemplo, si usted no tiene crédito puede ser una buena opción obtener una tarjeta de crédito para desarrollar su historial de crédito. Usted podría realizar compras y pagar sus deudas con la tarjeta de crédito, pero luego debe comprometerse a pagar puntualmente la deuda que tenga al banco. Puesto que si no paga sus deudas a tiempo esto podría afectar negativamente su crédito.

Las tarjetas de crédito están protegidas por las disposiciones de la ley de Facturación Imparcial de Crédito, así que si usted sospecha que fue víctima de fraude, puede suspender el pago de la compra mientras se investiga el caso. Otras de las ventajas de comprar con una tarjeta de crédito es que si esta tiene el logo de Visa, American Express o Mastercard podrás realizar compras en muchos establecimientos alrededor del mundo.

De igual forma, algunas tarjetas de crédito ofrecen puntos, descuentos o “cashback” por cada compra que realices. Por ejemplo, si la tarjeta de crédito ofrece “cashback” esto quiere decir que por cada compra o cantidad que gastes recibirás un pequeño porcentaje en efectivo.

La tarjeta de crédito Citi Simplicity ofrece 0% en intereses en transferencias de saldo, por 21 meses (comenzando desde la primera transferencia que se realice) mientras que en compras nuevas ofrece 0% en intereses durante los primeros 12 meses. Después de los 12 meses los intereses serán variables de 16.24% a 26.24%, para las compras. Luego que pasen los 21 meses las transferencias de saldo tendrán una tarifa de $5 o 5%, el banco aplicará la cantidad que sea mayor.

