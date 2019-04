¿Qué es mejor un 401(k) o una IRA?

Conoce las diferencias y escoge el que mejor te convenga.

Si estás pensando cómo puedes ahorrar para estar financieramente estable durante el retiro, podría considerar abrir una cuenta IRA o inscribirse al plan de retiro 401(k). Sin embargo, para que pueda escoger el plan que mejor le convenga usted debe conocer las ventajas y desventajas de ambos planes de jubilación.

El plan 401(k)

El 401(k) es un plan de jubilación muy popular, este plan lo ofrecen algunas empresas para ayudar a sus empleados a ahorrar para el retiro. Si decides unirte al plan, realizarás aportes mensuales que serán deducidos automáticamente de tu salario. Este dinero que depositas en el 401(k) quedará exento de pagar impuestos federales, hasta el momento en que el dinero sea retirado. Con el 401(k) usted puede contribuir hasta $19,000 a su cuenta en el 2019, siempre y cuando su contribución no exceda sus ingresos del año.

La mayoría de las empresas que ofrecen este plan de jubilación le brindan a sus empleados una serie de incentivos o aportan una suma de dinero para igualar la contribución del trabajador. Por ejemplo, pueden contribuir 50 centavos por cada dólar que el empleado aporte al plan.

Para poder retirar sus fondos del 401(k) sin multas e impuestos debe esperar hasta los 59 años y medio de edad. Según indica el IRS, si retira los ahorros antes de los 59 años tiene que pagar una penalización del 10%, además de impuestos sobre ingresos. Sin embargo, cuando retire sus fondos del 401(k) tendrá que pagar por unos costos de contabilidad y administración los cuales pueden reducir los ahorros.

Las cuentas de retiro individual (IRA, por sus siglas en inglés)

Las cuentas IRA son cuentas de ahorro que están diseñadas para el retiro. La mayoría de los bancos y cooperativas ofrecen este tipo de cuentas con intereses altos para que su dinero pueda crecer.

Existen dos tipos de cuentas IRA: la IRA tradicional y la Roth IRA. Con una cuenta IRA tradicional, las contribuciones que realices a esta cuenta son deducibles de impuestos hasta el máximo que el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) permite y no deberá impuestos hasta que retire los fondos. Por otra parte, si tiene una Roth IRA las contribuciones que realice no son deducibles de impuestos, sin embargo, cuando retire los fondos no tendrá que pagar impuestos porque ya los pagó.

A las cuentas IRA también se les adjudica un límite de contribuciones que puede realizar por año. Estas limitaciones pueden llegar a ser $5,500 al año o al 100 por ciento de los ingresos devengados, el monto que sea inferior. No obstante, las personas mayores de 50 años de edad pueden aportar hasta $6,500 o el 100% de los ingresos devengados, la cantidad que sea menor.

Las cuentas IRA permiten retirar los fondos en cualquier momento, pero algunos bancos pueden cobrar penalidades por retirar dinero antes de lo establecido en el contrato. Cuando usted cumpla los 70 años y medio deberá tomar una distribución mínima requerida de su IRA.

Antes de escoger un plan de retiro debes tomar en consideración los siguientes factores:

Límite de contribuciones que puede hacer por año ¿Cuándo puede comenzar a recibir los beneficios? Penalizaciones y multas si retira el dinero antes Conocer si las contribuciones son deducibles de impuestos Intereses

¿Cuál debo escoger?

La experta en finanzas, Dayana Yochim, explica en un artículo que realizó en NerdWallet que usted debe escoger el plan 401(k) si en la compañía en la que trabaja lo ofrecen y si su empleador realiza contribuciones a su plan. Sin embargo, si su empleador no realiza contribuciones al 401(k), Yochim recomienda que abra una cuenta IRA y contribuya el máximo que le sea posible.

Algunas cuentas IRA que puede tomar en consideración son:

