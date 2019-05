¿Qué es mejor un empleo por hora o por salario?

Conoce cuáles son los empleados que están exentos del pago de horas extra.

Antes de aceptar una oferta de trabajo debe conocer las diferencias de un trabajo por hora y por salario. Ya que de esta manera podrá escoger el trabajo que mejor le convenga a usted y a su familia.

Trabajo por hora vs. salario

Los empleados que trabajan por hora cobran de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas y si se sobrepasan de las 40 horas en una semana tienen el derecho a recibir pago de hora extras. Por otra parte, a los empleados asalariados no se les paga por las horas extra trabajadas, ya que por lo general reciben el mismo sueldo sin importar las horas trabajadas.

Pago de horas extras

Según la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA por sus siglas en inglés) las personas que trabajan por hora son empleados no exentos a los cuales se les tiene que pagar las horas extra trabajadas, por lo menos tiempo y medio de su paga regular. No obstante, a los empleados por hora no se les garantiza una cantidad de horas que trabajarán en la semana y debido a esto el sueldo puede variar de semana en semana. La FLSA estipula que los empleados que trabajan por hora se les debe pagar el salario mínimo federal o que indique el estado.

Por ejemplo, si un empleado cobra $13 la hora y este trabajó 40 horas a la semana, el sueldo de esa semana será $520. Sin embargo, si este empleado trabaja 45 horas en una semana recibirá $520 por las 40 horas trabajadas y por las 5 horas que realizó extra se le pagará tiempo y medio $19.50. Es decir, esa semana recibirá $617 por las 45 horas trabajadas.

La mayoría de los empleados asalariados no reciben pago de horas extras.

Por lo general, los empleados asalariados están exentos del pago de horas extras. No obstante, algunos empleadores compensan a sus empleados con tiempo libre por las horas extra trabajadas. También la FLSA puede clasificar a un empleado asalariado como no exento si este gana menos de $455 a la semana o $23,660 al año, según indica The Balance Careers. Si el empleado es clasificado como no exento, esto quiere decir que se le pagará medio tiempo por las horas extras trabajadas como un empleado que trabaja por hora.

Beneficios y desventajas de un empleo por salario:

Los beneficios de tener un empleo por salario es que tienes garantizado que cobrarás la misma cantidad, cada quincena o mes, por el trabajo realizado. Dependiendo de la compañía, esta puede compensarte por las horas extras trabajadas ofreciendo un día de descanso o si terminas tu trabajo a tiempo podrías tener la tarde libre.

Por otra parte, las desventajas de tener un empleo por salario es que si el trabajo requiere más horas de lo habitual, no se te pagará por las horas extras trabajadas.

Beneficios y desventajas de un empleo por hora:

Los beneficios de tener un trabajo por hora, es que por cada hora que trabajes se te garantiza que se te pagará por lo menos el salario mínimo. Otra de las ventajas es que si trabajas más de 40 horas a la semana se te pagará tiempo y medio.

No obstante, una de las desventajas de trabajar por hora es que si tu empleador decide cerrar la oficina temprano o reducir las horas de trabajo recibirás un sueldo más pequeño.

Antes de aceptar un trabajo por hora o por salario debe evaluar el contrato y los beneficios que el empleador le ofrezca. Ya que aunque a simple vista un trabajo por hora parece ser más beneficioso a veces las compañías brindan excelentes beneficios a los empleados asalariados. Debido a esto, debe analizar el contrato detalladamente para escoger la opción que mejor le convenga.

Recuerde debe analizar:

La cantidad de horas que requiere el trabajo Si se le pagará las horas extra o no Días de vacaciones Si trabajará días feriados Días por enfermedad

Si estás buscando empleo puedes utilizar las siguientes páginas web:

Indeed es una de las páginas web para buscar empleos más populares del momento, ya que diariamente se publican miles de ofertas laborales. Con esta plataforma, puedes buscar empleos por area, salario, fecha, tipo de empleo, etc. De igual forma, la página te permite enviar tu resume a los empleadores y obtener información de la empresa a la cual aplicas.

Actualmente, la página tiene más de 136,000 empleos de la ciudad de Nueva York y más de 92,000 empleos de la ciudad de Los Ángeles. Indeed tiene una aplicación que está disponible para iPhones y Androids.

Con Monster puedes buscar y aplicar a empleos utilizando su página web o aplicación. Monster te permite realizar una búsqueda de empleo por estado, tipo de trabajo, empresa, etc. En estos momentos Monster tiene más de 5 millones de ofertas de empleos a la cuales puedes aplicar. La aplicación de Monster está disponible para Androids y iPhones.

