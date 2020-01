¿Qué es ruido blanco? 5 máquinas reproductoras de este sonido para relajarte por menos de $50

Disfruta de noches de sueño y descanso profundo gracias a este sonido.

Nuestra vida y rutina diaria suelen estar llenas de obligaciones excesivas que nos demandan gran esfuerzo. Es por esto que el estrés y la ansiedad se han convertido en temas muy comunes y la mayor parte de la población adulta se ha vuelto más vulnerable en padecer de este problema. Esto ocurre porque a muchos de nosotros nos cuesta trabajo darnos un pequeño respiro de los muchos problemas cotidianos que debemos de enfrentar a diario, como las largas horas laborales, evaluaciones, correos pendientes por responder, pagar alguna deuda, etc.

Descansar es algo que no debemos ignorar. Es un momento súper importante que no que si no logramos obtenerlo nuestro cuerpo comenzará a padecer de graves problemas que afectan por completo la salud. También experimentamos molestos síntomas como desequilibrios psicológicos, dificultad para concentrarse, aumento de la presión arterial, desmotivación, anomalías en el sistema nervioso y digestivo y tensiones musculares. Cada uno de estos factores hace que nuestro estilo de vida sea interrumpido por completo, hasta causarnos consecuencias a futuro.

Es normal sentirnos abrumados cuando tenemos muchas cosas pendientes por realizar, y pasamos por alto tener un momento para nosotros donde podamos relajarnos y respirar profundamente. Existen diferentes técnicas que con el pasar del tiempo nos ayuda a distraernos, ya que es vital tener una rutina organizada que nos permita disfrutar de un descanso que pueda apoyar a nuestro cuerpo a respirar para reponer energías y conseguir un óptimo rendimiento en cada tarea que nos asigne.

Un buen método para relajarnos aún cuando nos cuesta trabajo desconectarnos de nuestros entornos es escuchar sonidos relajantes como los conocidos ruidos blancos. Estos son sonidos constantes y repetitivos que se encuentran en el ambiente que se caracteriza porque no varían ninguna de sus frecuencias, es decir que todo los sonidos que se escuchan tiene la misma potencia y sonoridad que enmascara otros sonidos. Los podemos encontrar a diario en nuestra cotidianidad, como el sonido que emite el aire acondicionado, el ventilador, la lavadora, las lluvia, una casada o las olas del mar. Expertos afirman que es el mismo sonido que escuchan los bebés cuando están en el vientre de su madre.

Si se practica con frecuencia y por un tiempo prolongado, nuestro oído se adapta con facilidad. Nos brinda múltiples beneficios, porque creamos un ambiente tranquilo y lleno de armonía que ayuda a mejorar la concentración. Además tu mente baja por completo los niveles de estrés y ansiedad, reemplazando los pensamientos que puedan perturbarte durante el día. También si sufres de problemas de insomnio u otro trastorno del sueño, el ruido blanco puede contribuir a relajarnos para conciliar el sueño durante las noches. Debido a que escuchar ruido blanco tiene múltiples beneficios y ventajas, ya se han desarrollado aplicaciones que reproducen ruido blanco; pero, no es la mejor forma de escuchar porque las señales de frecuencia son muy bajas e incluso pueden perturbar nuestro momento de descanso.

Sin embargo, existen máquinas diseñadas para emitir este sonido que pueden ser una buena opción para disfrutar de una mejor experiencia. Son dispositivos muy prácticos y versátiles con una batería de larga duración, perfectas para sacarle el máximo provecho y acompañarte siempre.

Dale un vistazo a las opciones que te mostramos a continuación y elige la mejor para ti:

1. Douni: máquina con 24 sonidos diferentes

Douni es una máquina que ha sido creada con un estético acabado de grano de madera diseñada para que combine con la decoración de diferentes habitaciones. Emite hasta 24 sonidos diferentes entre los cuales podemos encontrar sonidos de la naturaleza y los que emiten los electrodomésticos. Tiene un compacto tamaño y peso ligero que no ocupará mucho espacio si deseas que te acompañe siempre en tus viajes.

Entre sus principales características se destaca poder ajustar la intensidad del volumen y ser capaz de emitir sonidos que llenarán toda tu habitación. También cuenta con un temporizador que puedes ajustar para que se apague automáticamente mientras duermes y no tengas que preocuparte por interrumpir tus horas de descanso.

Ideal para ayudar a calmar nuestros pensamientos y conciliar el sueño sin realizar algún esfuerzo. Despertarás al día siguiente lleno de energía y con los mejores ánimos.

2. Máquina con temporizador de apagado

Si estás buscando una máquina reproductora con una buena relación entre precio y calidad, esta puede ser una buena opción. Cuenta con un temporizador de apagado automático y un panel de control es fácil de utilizar que te permite escoger qué sonido deseas escuchar, podrás elegir entre ruido blanco, truenos, océano, lluvia, noche de verano y riachuelo.

Es perfecto si tienes hijos pequeños en casa, ya que te ayudará a que su habitación se llene de armonía y así pueda conciliar el sueño de manera natural. Sus sonidos serán la mejor canción de cuna que le puedas brindar. Harán de tus noches más relajadas y tranquilas.

3. Reproductor con puerto para tus auriculares

Esta es una máquina de color blanco y plateado que tiene un diseño muy compacto con un panel de control ubicado en la parte superior debajo de sus bocinas que emite 8 sonidos diferentes. Te permite escoger la intensidad de volumen que prefieras. Puedes utilizarlo conectado a un cargador USB o de manera inalámbrica con pilas AA.

Podrás conectar tus auriculares para escuchar el sonido blanco exclusivo para tus oídos sin tener que molestar a nadie. Lo puedes llevar a tu oficina o en tu automóvil. Ayudará a tu concentración y creatividad.

4. Reproductor con tono fetal, ideal para bebés

Tiene 21 sonidos relajantes entre los cuales conseguimos 7 ruidos blancos, 7 sonidos de ventilador, 7 sonidos relajantes como pájaros, ondas oceánicas, canción de cuna, soplado y tono fetal. Su temporizador de apagado automático te permite usarlo mientras duermes y además podrá adecuar su volumen de manera inteligente.

Es perfecto para utilizar si somos padres de bebés recién nacidos y deseamos que duerman durante toda la noche. Con este aparato podrás ir creando un hábito del sueño.

5. Máquina de ruido blanco con luz LED

Este reproductor de ruido blanco cuenta con un panel de control fácil de usar y te permite personalizar el sonido, el nivel de volumen, el temporizador de apagado y el modo de reproducción. Además podrá guardar tu última configuración para cuando lo vuelvas a utilizar no necesites realizar mucho esfuerzo.

Se destaca por disfrazar los ruidos que puedan perturbar tu descanso o concentración. Dispone de una luz LED para brillar en la oscuridad, ideal para el cuarto de los más pequeños de la casa.

